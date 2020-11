Bu karar, ayrımcılığı derinleştirir

“TÜRK-Alman dostluğuna gölge düşürecek tek taraflı, iftira ve yalan kaynaklardan edindikleri söylemler, var olan anlaşılmazlıkları ve ayrımcılığı derinleştirecektir. Çünkü ithamlar Türk toplumunun dünü, bugünü ve yarınını kapsayan toplumsal ve bireysel onurunu, aynı zaman da Almanya’nın düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesindeki devlet erkinin yükümlülüğünü zedelemeye yöneliktir. Kurumsal kimliğimizin temsil ettiği değerler bütünlüğü ve dünya görüşümüzün gereği olarak asla kabul edemeyeceğimiz ithamlara şahit olduk. Demokrasimizin en üst kurumu olan meclislerimiz elbette çeşitli görüşlerin etrafında meselelerimizin özgürce konuşulduğu yerdir. Bu hak, Almanya’da yaşayan her insan için bir meşruiyet, bir yaşam ve geleceğini hür bir demokrasi düzeninde şekillendirmek için garantördür. ADÜTDF, 1978’den beri Federal Almanya’nın özgürlükçü-demokratik anayasal düzenine saygılı, kanunlarına riayet ederek, kendi imkânlarıyla oluşturduğu disiplinli fiziki ortamlarında sosyal ve kültürel faaliyetler yapan demokratik bir sivil toplum örgütüdür. Demokrasi, insan onuru ve insan haklarına öncelikli olarak önem veren ADÜTDF, ırkçılığı, faşizmi, şiddetin ve terörün her türlüsünü inancı ve taşıdığı kültürel anlayışın gereği reddetmektedir. ADÜTDF, Almanya’nın menfaatlerini her daim kendi menfaati olarak gören bir yapıdır. Kuruluşumuz, toplumsal huzuru tehdit edebilecek her tür eylemden ve söylemden uzak durmuş, sokakta hiçbir etkinlik yapmamış ve internet ortamından toplumu kışkırtıcı hiçbir etkileşime girmemiştir.”

‘ALMANYA’YA ZARAR VERİYOR’

Kuruluş olarak bu anlayışa uymayan hiç kimseyi bünyemizde barındırmadık, bundan sonra da barındırmayacağız. Salgın döneminde dahi Almanya’da ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı her alanda hissediliyor. Toplumun her kesiminin bu durumdan şikayetçi olduğu bir atmosferde bu gidişatı düzeltecek çalışmalara yoğunlaşmak yerine Türk toplumunun uyumlu ve huzurlu hayat sürmesi için özverili gayretleri öne çıkan ADÜTDF’yi hedef alarak Federal Meclis’i meşgul edenler Almanya’ya zarar veriyor. Camiamıza yönelik haksız ithamları dile getiren siyasilerin adalet ve demokrasi anlayışından uzak davranışlarına rağmen demokrasiye ve Türk-Alman dostluğuna olan inancımız asla sekteye uğramayacak. Türk-Alman sivil hayatı istikrarının sağlanması, ilerlemesi ve gelişmesi doğrultusunda ortaya konulan sınırsız emekler, sayısız çalışmalar ve süresiz dostluklar motivasyonumuzu yüksek tutacaktır. ADÜTDF ve mensupları, tahriklere kapılmadan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Federal Almanya’nın anayasal düzenine olan bağlılığıyla çalışmalarına devam edecek.



‘MECLİS’TE KABUL EDİLEN ÖNERGE’

Federal Mecliste hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisinin verdiği “Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı çıkmak, ülkücü hareketin etkisini bastırmak” başlıklı önerge 18 Kasım Çarşamba günü kabul edilmişti. Kabul edilen önergeyle federal hükümete ülkücü hareketin Avrupa’da etkisinin bastırılması için önlemler alınması, faaliyetlerinin Almanya’da yakından takip edilmesi, derneklerinin yasaklanmasının incelenmesi, kamuoyunun ve kurumların ülkücü hareketin hedefleri hakkında bilgilendirilmesi, internet üzerinden propagandaya karşı çıkılması için tüm yasal imkanların kullanılması çağrısında bulunulmuştu