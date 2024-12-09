‘Bu iyi bir haber, Suriyelilerin yanındayız!’

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, “Kendi halkına acımasızca baskı yaparak zulmeden, sayısız insanın yaşamını yitirmesinden ve birçok Suriyeli’nin ülkesini terk etmesinden sorumlu olan Beşşar Esad rejiminin çökmesi iyi bir haberdir” derken, Almanya’nın ve Almanların Suriyelilerin yanında olduğunu söyledi. Dün akşama doğru başbakanlıkta bir açıklama yapan Şansölye Scholz, “Suriye halkı son yıllarda büyük acılar yaşadı. Biz bugün özgür, adil ve güvenli bir Suriye için umut dolu tüm Suriyelilerin yanındayız” görüşünü vurguladı.

‘KOMŞULARIYLA BARIŞ İÇİNDE YAŞAMALI’

Suriye’de insanların önemli bir bölümünün umudun yanında endişe dolu olduğuna da işaret ederken, “Şimdi, Suriye’de hızla hukuk ve düzenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Tüm dini cemaatlerin, azınlıkların ve etnik grupların hem şimdi hem de gelecekte korunması şart. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda siyasi bir çözüm hâlâ mümkün” dedi. “Hiçbir ülke diğerinin arka bahçesi değildir. Başkalarının gayrimeşru müdahaleleri sona ermeli ve Suriye komşularıyla barış içinde yaşamalı” görüşünü vurgularken, Suriye’deki sürtüşmelere siyasi çözüm bulunmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Şansölye Scholz, “Gelecekte Suriye’yi yönetecek kişiler, tüm Suriyeliler’e onurlu ve bağımsız bir yaşam sunup sunmadıklarına, ülkenin egemenliğini dış müdahalelere karşı savunup savunmadıklarına ve komşularıyla barış içinde yaşayıp yaşamadıklarına göre değerlendirilecek” açıklamasında bulundu.