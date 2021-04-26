Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Anadolu Ajansı’nın, ‘Almanya’da Türk iş adamı Emre Tümsek polis şiddetine maruz kaldı’ haberini alıntılayarak, “Vatandaşımızla görüştük. Geçmiş olsun dileklerimizi iletip desteğimizi belirttik. YTB olarak hukuki sürecin de takipçisiyiz. Bu insanlık dışı tutum kabul edilemez. Son 5 yılda, Alman polisi içinde aşırı sağ nedeniyle 170 disiplin suçu kayıtlara yansıdı” ifadesini kullandı.

Almanya’nın Duisburg şehrinde yaşayan 43 yaşındaki Tümsek, iş yerinin önünde polis şiddetine maruz kalmıştı. Oto yedek parça ticareti ve müteahhitlik yapan Tümsek, sokak ortasında uğradığı ve çevreden geçenlerin kaydettiği görüntüleri, “Almanya’da şu an işverenlerin hali” mesajıyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Polis şiddeti, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki görmüştü. Üç dakikayı aşan videoda, biri kadın iki polisin, Tümsek’i yüzüstü yatırıp ters kelepçelediği, elleri ve zaman zaman dizleri ile başından, boynundan ve sırtından yere bastırdığı görülüyor.