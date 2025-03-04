Bu insanları kurtarın!

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Sea Watch, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Gabes Körfezi’ndeki Miskar doğal gaz platformunda mahsur kalan 32 kişinin yeterli bakımı tedarik edemediğini belirtti. Bu kişilerin Tunus’a yeniden dönme, sıkıntı ve zorluğa maruz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Sea Watch, Avrupalı yetkilileri, mahsur kalan bu kişilerin kurtarılması için müdahaleye çağırdı. Tunus makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sea Watch 1 Mart’ta, Gabes Körfezi’ndeki gaz platformunda düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen 32 kişinin gözlemlendiğini duyurmuştu. Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Libya ve Cezayir’e sınırı olan Tunus’a geliyor. Tunuslu yetkililer sık sık Avrupa kıyılarına geçmek isteyen düzensiz göç girişimlerinin engellendiğini açıklıyor. Avrupa Komisyonu, Eylül 2023’te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus’a 127 milyon Euro’luk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.