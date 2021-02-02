‘Bu iğrenç saldırı unutulmayacak’

SALDIRIDA hayatlarını kaybedenlerin isimlerini tek tek okuyan Rhein, “Toplumumuzu, Almanlar ve göçmenler olarak bölmek için tüm araçları kullanarak cepheleşmeyi yaratmak, kin ve nefretin olduğu alana çekmek istiyorlar Öfke ve utanç dolu bu saldırının bir geçmişi var. Bu iğrenç saldırıyı unutulmayacak” dedi. Törende, polisin saldırı sırasında ve sonrasında ihmali olduğu yönündeki eleştirilere cevap veren Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth ise “Saldırı sonrası polisin müdahalesi gecikmedi” diye konuştu.

Irkçı terörist Tobias R., geçen yıl 19 Şubat’ta Türkiye kökenlilere ait iki iş yerini silahla basmış, herkese ateş etmişti. Irkçı saldırganın silahından çıkan kurşunlar sonucu Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kenan Kurtovic, Vili-Viorel Paun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unver ve Kaloyan Velkov hayatını kaybetmişti. Irkçı Tobias R., saldırı sonrası evine gitmiş, yatalak annesini öldürdükten sonra da intihar etmişti.