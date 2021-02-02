‘Bu iğrenç saldırı unutulmayacak’
Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2019’da bir saat içinde katledilen 9 göçmen kökenli için Hessen Eyalet Meclisi’nde anma töreni düzenlendi. Katliamın yıl dönümüne günler kala düzenlenen ve kurban yakınlarının da katıldığı törende konuşan Hessen Eyalet Meclis Başkanı Boris Rhein, “Bu iğrenç saldırı unutulmayacak” dedi.
SALDIRIDA hayatlarını kaybedenlerin isimlerini tek tek okuyan Rhein, “Toplumumuzu, Almanlar ve göçmenler olarak bölmek için tüm araçları kullanarak cepheleşmeyi yaratmak, kin ve nefretin olduğu alana çekmek istiyorlar Öfke ve utanç dolu bu saldırının bir geçmişi var. Bu iğrenç saldırıyı unutulmayacak” dedi. Törende, polisin saldırı sırasında ve sonrasında ihmali olduğu yönündeki eleştirilere cevap veren Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth ise “Saldırı sonrası polisin müdahalesi gecikmedi” diye konuştu.
Irkçı terörist Tobias R., geçen yıl 19 Şubat’ta Türkiye kökenlilere ait iki iş yerini silahla basmış, herkese ateş etmişti. Irkçı saldırganın silahından çıkan kurşunlar sonucu Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kenan Kurtovic, Vili-Viorel Paun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unver ve Kaloyan Velkov hayatını kaybetmişti. Irkçı Tobias R., saldırı sonrası evine gitmiş, yatalak annesini öldürdükten sonra da intihar etmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle