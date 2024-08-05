Bu icat elektrik üretiminde devrim!

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ELEKTRİK üretimi alanında devrim yaratacak bir cihaz icat eden Türkiye kökenli start-up sevdalısı Oğuzhan Albayrak, yüzde 80’e kadar daha az güçle motorların aynı seviyede üretim yapabileceği ‘asrın cihazlarını’ üretip piyasaya sürmek için yatırımcı aramaya başladı. Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin kuzeyindeki Heilbronn kenti yakınlarında yaşayan Albayrak, Alman bilim insanları tarafından ‘asrın icadı’ olarak nitelenen ürettiği palanga (birkaç makara ve bir halattan oluşan bir kaldırma sistemi) ve şanzımanlı aygıt için 28 Haziran’da Alman Patent ve Marka Dairesi’nden patentini aldı. Albayrak Innovation şirketinin CEO’su Albayrak, dünyanın en iyi markalarının yarıştığı ‘Plus X Award’da 2023/2024 yılının ‘En Yenilikçi Ödülü’nü de aldı.

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BİLİM İNSANLARINDAN ÖVGÜ

Albayrak’ın cihazına, geçen yıl mayıs ayında Heilbronn’daki Campus Founders’te (Kurucular Kampüsü) yaptığı tanıtıma katılan Alman bilim insanlarından da övgüler yağdı. “Heilbronn’lu araştırmacı Oğuzhan Albayrak’ın geliştirdiği bu metot elektrik üretiminde bir devrim yaratabilir. Fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunarak enerji dönüşümünü hızlandırma potansiyeline sahip bir alet” yorumları yapıldı. Heilbronn’a bağlı Untereisesheim beldesindeki evinin garajında ‘asrın icadını’ yaratan Albayrak, ‘tahrik teknolojisinde’ bir devrime imza atmanın gururunu yaşadığını söyledi:

‘İNANMAK İSTEMEDİLER’

“İlk tanıtım etkinliğinde benim geliştirdiğim sistemle, normal olarak elle çevrilemeyecek bir şanzımanın yüzde 80 daha az güç harcayarak harekete geçirilebileceğini kanıtladım. Çok açık bir şekilde gördükleri, tanık oldukları ve hayret ettikleri halde, sanayi dalında çalışan birçok mühendis, bu alette ne gibi bir potansiyelin gizli olduğuna inanmak istemediler. Bunu daha da görünür hale getirmek için bir jeneratörü de benim buluşum olan şanzıman sistemiyle donattım. Ve elle şimdiye kadar görülmemiş şekilde elektrik üretmenin mümkün olduğunu gösterdim. Bunun neticesi olarak motorların, yürüyen merdivenlerin, su çarklarının ve daha başka birçok şeyin benim icadım olan sistemle daha az güç sarf ederek elektrik üretebileceklerini kanıtladım.”

‘Albayrak Innovation’ etiketli bu cihazların rüzgar türbinleri ve güneş panellerinde kullanılarak daha az enerji sarfiyatıyla aynı düzeyde elektrik üretebileceğini belirten Albayrak, geliştirdiği sistemin karbondioksit salınımını azaltarak iklim korumasına katkıda bulunacağı gibi, felaket dönemlerinde elektrik tedariki için kolay bir biçimde devreye sokulabileceğinin de altını çizdi. Bu aygıtlarla spor salonlarında elektrik üretilebileceğine de dikkati çekti.

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YATIRIMCI ARIYORUM

Dünyada şu ana kadar kimsenin başaramadığı düşük güçle elektrik üretmek için bir prototip yaptığını ve seri üretime geçerek piyasaya sürmek için yatırımcı aradığını belirten Albayrak, “Şimdiye kadar bazı Alman şirket ve yatırımcılarla görüştüm. Hepsi de ‘Şahane bir buluş’ diye övgüler yağdırdı. Ama hiç biri yatırım yapma cesareti gösteremedi” dedi. Türkiye kökenli Oğuzhan Albayrak, bir Türk yatırımcıyla birlikte böyle bir projeyi dünyayaya kazandırırlarsa çok gurur duyacağını söyledi.

OĞUZHAN ALBAYRAK KİMDİR?

Albayrak, Almanya’da yaşayan annesi henüz kendisine hamileyken hastalandığı için Türkiye’ye gitmek zorunda kaldığından, 1977 yılında Kayseri’de doğdu. 3 aylıkken annesiyle birlikte Almanya’ya geldi ve Baden-Württemberg eyalet sınırları içindeki Heilbronn kentinin Untereisesheim beldesinde ilkokulu, Obereisesheim’da da ortaokulu bitirdi. 1993 yılında Neckarsulm’daki Almanya’nın otomotiv devlerinden Audi’de endüstri teknisyenliği dalında meslek eğitimine başladı. Başarıyla tamamladı. Audi’de bir süre çalıştıktan sonra 1999 yılında Daimler Benz AG’in Sindelfingen’deki tesislerinre işbaşı yaptı. Burada 9 yıl çalıştıktan sonra serbest çalışmayı tercih etti ve start-up şirketi kurarak ilgi duyduğu ‘yeni ürünler üretmeye’ başladı. Sırtı ve eklemleri yormayan fitness aletleri (Vertikal Situp Bank), karın kaslarını geliştirici ayakta ‘T’ tipi antrenman aleti (AB Pump) ve Uredy marka E-Trike (üç tekerlekli elektrikli bisiklet) ile e-scooterler üreterek ‘Plus X Award’ ödülleri aldı. Şimdi de “Dünyanın en yaratıcı 100 buluşundan biri” dediği yeni bir cihaz icat etti. Bir dönemler Amerikan futbolu da oynayan Oğuzhan Albayrak, 2004 yılında Güney Almanya Vücut Geliştirme Şampiyonu ve Almanya İkincisi oldu. Daha sonraları da yetenekli genç tenisçilere kondisyon antrenörlüğü yaptı.