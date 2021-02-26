Bu hiç olmadı, Burkard Dregger!

DREGGER, Meclis’teki aşırı sağcı ırkçı saldırganın kurbanlarını anma konuşmasında, Hanau’daki saldırıyı Paris, Dresden, Nizza ve Viyana’daki radikal terör saldırısıyla kıyasladı. Dregger, Hanau’da yakınlarını kaybedenlerin tıpkı, Berlin’deki Noel pazarında meydana gelen terör saldırısında yakınlarını kaybedenler gibi gözyaşı döktüklerini söyledi. Berlin Noel pazarında DEAŞ’la bağlantısı olduğu tahmin edilen saldırıda birçok kişi yaşamını yitirmişti.

GAZETE ELEŞTİRDİ

Dregger’in konuşmasını eleştiren Der Tagesspiegel gazetesi, “Aşırı sağcı failin öldürdüğü Alman kurbanların İslamcılıkla ne ilgisi var? Yoksa Dregger için isimlerinin farklı duyulması mı bu bağlantıya sebep oluyor” diye sordu. Gazete, ayrıca “Dregger, bu konuşmayı kim için yaptı diye kendi kendine sormalı. Kendisi, her üç kişiden birinin göçmen kökenli olduğu bu büyük şehrin ana muhalefet partisinin yüzü” yorumunda bulundu.