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Bu hafta seçim olsa!..

#Annette Widmann-Mauz#CDU/CSU#AVRUPADAN HABERLER
Bu hafta seçim olsa..

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde toplam oyların yüzde 24.1’ini alarak tarihi bir yenilgiye uğrayan Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nde (CDU/CSU) düşüşün devam ettiği belirlendi.

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INSA tarafından yapılan son kamu yoklamasında, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun ancak yüzde 19.5 oy alacağı saptandı. Genel seçimlerde seçmenlerin yüzde 25.7’sinin desteğini alan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) ise oy oranını yüzde 28.5’e yükselttiği, Yeşiller’in yüzde 16, Hür Demokrat Parti’nin yüzde 14.5, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 11 oy alacağı kaydedildi. Toplam oyların yüzde 4.9’unu alarak yüzde 5 barajını aşamayan ancak 3 seçim bölgesinde en fazla oyu alarak 3 milletvekili çıkardığı için Federal Meclis’e giren Sol Parti’nin ise oy oranının yüzde 4’e düştüğü saptandı.

Bu hafta seçim olsa..

Annette Widmann-Mauz

‘YENİLENME KADINLARLA MÜMKÜN’
CDU’da hem yönetimde hem de programda yenilenme tartışmaları sürerken, partili kadınlar “Biz daha fazla olmalıyız” diyerek isyan hazırlığına başladı. CDU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Nadine Schön, “Yıllardır hem parti yönetiminde hem de parlamentoda kadın sayısı olması gerekenin altında. Bu mutlaka değişmeli” dedi. Aynı zamanda Federal Hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olan CDU Kadınlar Birliği Başkanı Annette Widmann-Mauz, “Partide yenilenme ancak kadınlarla mümkün. Bu nedenle hem parti de parlamentolarda kadın milletvekili sayısının artmasına özen göstermeliyiz” dedi.

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#Annette Widmann-Mauz#CDU/CSU#AVRUPADAN HABERLER