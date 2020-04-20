Bu hafta çok önemli, ligin kaderi belli olacak...

ALMAN Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, maçların seyircisiz oynamasına tepki gösteren taraftarlardan anlayışlı olmalarını istedi. Başkan Keller, taraftarların tepkisini de anlayışla karşıladığını söyledi.

Kulüplerin taraftarları “Biz çok iyi biliyoruz ki taraftarlar olmazsa futbolun kalbi olmaz” ortak açıklamasıyla maçların seyircisiz oynatılmasına karşı çıkmıştı.

DFB Başkanı Keller ise maçların oynamasının kulüplerin geleceği açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Keller “Ben taraftarları anlıyorum. Onların verdiği mesajlarda kulüplerini tribünlerde destekleyemeyecek olmaları canlarını yakıyor. Ancak sözkonusu olan kulüplerin geleceği. Belki ileride hiç maçını izleyecekleri kulüpleri kalmayabilir” dedi. Perşembe günü birinci ve 2.Bundesliga'nın 36 kulübünün yöneticileri toplantı yapacak. Toplantıda bu sezon maçların nasıl oynanacağına ilişkin nihai kararın çıkması bekleniyor.

Keller “Bu hafta çok önemli. Alman futbolunun üç profesyonel liginin kaderi belli olacak. Sağlık sistemini bozmamak için maçların seyircisiz oynanması daha doğru. Sporculara uygulanacak yeteri kadar test yok” dedi.