Bu gidişle Beşiktaş 4.yıldızı Fener'den önce takacak

21 takımlı Süper Lig'de uzun süren maratonda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Beşiktaş oldu.

Birbirinden zorlu karşılaşmaların yaşandığı serüvende ligi zirvede bitiren siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada büyük bir sevinç yaşadı.

YENİ SEZON YİNE YÜKLENEMEDİ

Hatırlanacağı gibi bundan tam 7 yıl önce Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Yeni sezon yükleniyor" notuyla bir paylaşım yapılmış ve sezon sonunda 4. yıldızın takılacağı iddia edilmişti. Ancak aradan geçen yıllara rağmen sarı-lacivertliler bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Beşiktaşlı taraftarlar da o meşhur tweetle ilgili komik paylaşımlar yaptı.

İŞTE ONLARDAN SADECE BİRİ

