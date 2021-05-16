MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBu gidişle Beşiktaş 4.yıldızı Fener'den önce takacak
GeriAvrupa Bu gidişle Beşiktaş 4.yıldızı Fener'den önce takacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Haber Giriş: 16.05.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Bu gidişle Beşiktaş 4.yıldızı Fener'den önce takacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu gidişle Beşiktaş 4.yıldızı Fener'den önce takacak

Beşiktaşlı taraftarlar, gelen 16. şampiyonluğun ardından, 7 yıl önce Fenerbahçe resmi Twitter hesabından atılan 4. yıldız tweetini yeniden gündeme getirdi.

21 takımlı Süper Lig'de uzun süren maratonda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Beşiktaş oldu.

Birbirinden zorlu karşılaşmaların yaşandığı serüvende ligi zirvede bitiren siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada büyük bir sevinç yaşadı.

YENİ SEZON YİNE YÜKLENEMEDİ
Hatırlanacağı gibi bundan tam 7 yıl önce Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Yeni sezon yükleniyor" notuyla bir paylaşım yapılmış ve sezon sonunda 4. yıldızın takılacağı iddia edilmişti.

Bu gidişle Beşiktaş 4.yıldızı Fenerden önce takacak
Ancak aradan geçen yıllara rağmen sarı-lacivertliler bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Beşiktaşlı taraftarlar da o meşhur tweetle ilgili komik paylaşımlar yaptı.

İŞTE ONLARDAN SADECE BİRİ

Bu gidişle Beşiktaş 4.yıldızı Fenerden önce takacak

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi