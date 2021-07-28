‘Bu format bana uygun değil’ dedi, küfür ederek sahneyi terk etti!

PLAJLARDA kullanılan kabin şeklindeki koltuklarda oturan dinleyecilere yapılan yemek ve içki servisinden rahatsız olan ünlü şovmen küfür ederek sahneden ayrıldı. Bundan sonraki Almanya turnesi konserlerine de çıkmayacağını söyleyen Helge Schneider, “Bu kabin düzeni oturmalı format bana uygun değil” dedi. Ünlü müzisyenin konseri yarıda kesmesini eleştiren organizatörler ise kendisini tazminat ödemekle itham etti. Ancak daha sonra yapılan tüm iptallar için kendisiyle anlaşmaya varıldığı, tazminat yerine sel felaketzedilerine ortaklaşa 20 bin euro bağışta bulunacağı duyuruldu. Yarıda kalan konser ve diğer turne programları için bilet alanlara ise iade yapılacağı bildirildi. ‘KABİNİNİZDEN ÇIKIN’

Diğer bir iptal de ünlü pop ikonu Nena’nın konserlerinden geldi. Yine kabin düzenli Schöneberg açık hava konseri esnasında aşı karşıtı olmakla tanınan Nena, dinleyicilerine “Kurallara uymaya gerek yok, kabininizden çıkın, beni isterse polis gelsin alsın” diye seslenince ortalık karıştı. Kuralların hiçe sayılmasına müdahale eden düzen amirliği, konser tam sona ermeden iptal yetkisini kullandı. Nena’nın çıkışını eleştiren organizatör kuruluş ise, kendisiyle 13 Eylül’de Wetzlar’da planlanan açık hava konserinin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Nena ile yapılan ön anlaşmada sahnenin politik amaçlar için kullanılmayacağı yönünde karar alındığı, ancak sanatçının buna uymadığı ifade edildi. Almanya’da pop konserlerine sadece açık havada ve sosyal mesafe kurallarına uygun kabin düzenli oturma koşuluyla izin verilebiliyor.