Bu filmler ilk kez Londra’ya geliyor

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KONUYLA ilgili yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “William Friedkin’in meşhur ‘The Exorcist’ filminin Türk uyarlaması olan ‘Şeytan’ filminde Katolik temasının İslam teması ile değiştirildiğini biliyor muydunuz? Ya da ‘Star Trek’ filminin Türk uyarlaması olan ‘Turist Ömer Uzay Yolunda’ filminin Efes Antik Kentinde çekildiğini biliyor muydunuz? Uzun yıllar boyunca sadece korsan film piyasasında düşük çözünürlüklü versiyonlarının satıldığı bu unutulmaz filmlerin yakın zamanda özenle ve dikkatli bir çalışma ile restore edilmiş versiyonları 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde Sinema Müzesi’nde gerçekleştirilecek film festivali Remakesploitation Fest’de gösterime girecek. Aynı zamanda Yeşilçam’ın klasikleri olan bu nadir ve büyüleyici filmleri Londra’da sinema perdesinde izleme fırsatı yakalayacağınız bu eşsiz festivali kaçırmayın.”

Festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra geceye ‘Anadolu Rock’ akımı olarak da bilinen ‘Türk Saykodelik Rock’ın en güzel parçalarının çalınacağı bir müzik listesi olacak ve tüm katılımcılara geleneksel Türk atıştırmalıkları ikram edilecek. Bilet satışlarından elde edilen tüm gelir bu eşsiz müzenin gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için ‘Sinema Müzesi Yaşatılsın’ kampanyasına bağışlanacak. 60’lı ve 70’li yıllarda Türkiye en büyük film yapımcılarından biri haline geldi. Eskiden film şirketlerinin ofisinin yer aldığı Beyoğlu’ndaki bir sokaktan adını alarak Yeşilçam olarak anılan Türk film endüstrisi, 80’lerin başına kadar binlerce film üretmiştir. Elde edilen bu başarının ardından, bu üretken film endüstrisi daha sonra gişe rekorları kıran Hollywood filmlerini Türkçe uyarlamalarını çekti. Birçoğunun Birleşik Krallık’ta ilk kez gösterileceği bu eşsiz festival için filmler İngilizce altyazıları ile birlikte özenle restore edildi. Bu festival ile birlikte Türkiye’deki ve dünyanın dört bir yanındaki film severler Türk film tarihinin bu büyüleyici dönemine tanıklık edebilecek.