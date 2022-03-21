‘Bu festival, kültürleri birbirine yakınlaştırıyor’

FESTİVALDE ‘Onur Ödülü’ alan Perihan Savaş, “Ne kadar özel, ne kadar güzel bir gece olduğunu anlatmak istiyorum, iki tane hoş kadının, iki tane güzel kadının Dr. Julia ile Ayten Akyıldız’ın elinden ödül almak çok güzeldi. Ayten ve Adil’e çok teşekkür ediyorum. Festivali bugünlere kadar getirmek çok önemli“ dedi.
KÜLTÜRLER BİRBİRLERİNE AKTARILIYOR
Bu tür festivallerin kültürleri kaynaştırdığına dikkat çeken Savaş, “Bu tür festivaller çok ayrı bir anlam taşıyor. Burada Almanya ile Türkiye arasındaki kültürlerin birbirine aktarılması gerçekten çok önemli. Daha uzun yıllar bu festivalin devamını diliyorum ve bu ‘Onur Ödülü’ için de herkese çok çok teşekkür ediyorum“ diye konuştu.