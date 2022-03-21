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‘Bu festival, kültürleri birbirine yakınlaştırıyor’

#Onur Ödülü#AVRUPADAN HABERLER#Perihan Savaş
‘Bu festival, kültürleri birbirine yakınlaştırıyor’

Almanya’nın Nürnberg kentinde 26’ncısı yapılan Türkiye-Almanya Film Festivali’nin son günü ‘Onur Ödülü’ alan ünlü sanatçı Perihan Savaş, Nürnberg Festivali’nin kültürleri birbirine yakınlaştırdığını söyledi.

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FESTİVALDE ‘Onur Ödülü’ alan Perihan Savaş, “Ne kadar özel, ne kadar güzel bir gece olduğunu anlatmak istiyorum, iki tane hoş kadının, iki tane güzel kadının Dr. Julia ile Ayten Akyıldız’ın elinden ödül almak çok güzeldi. Ayten ve Adil’e çok teşekkür ediyorum. Festivali bugünlere kadar getirmek çok önemli“ dedi.

KÜLTÜRLER BİRBİRLERİNE AKTARILIYOR
Bu tür festivallerin kültürleri kaynaştırdığına dikkat çeken Savaş, “Bu tür festivaller çok ayrı bir anlam taşıyor. Burada Almanya ile Türkiye arasındaki kültürlerin birbirine aktarılması gerçekten çok önemli. Daha uzun yıllar bu festivalin devamını diliyorum ve bu ‘Onur Ödülü’ için de herkese çok çok teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

‘Bu festival, kültürleri birbirine yakınlaştırıyor’
ÖDÜLÜMÜ TÜM KADINLAR ADINA ALIYORUM
Perihan Savaş, hayatıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunurken, “Geriye dönüp baktığımda, ‘Şimdiye kadar doğru şeyler yapmışım’ diyorum. Ödülümü, annesiz tüm çocuklar ve tüm kadınlar adına alıyorum. İnşallah diliyorum ki, bir an önce kadınlar, erkeklerle yana yana dövülmeden, tecavüze uğramadan onurlarıyla ayakları üstünde durarak, başaracaklar. Daima onların yanında olacağım“ dedi.

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#Onur Ödülü#AVRUPADAN HABERLER#Perihan Savaş

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