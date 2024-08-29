Bu festival kentin bir parçısı

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Offenbach’ta şimdiye kadar 50’ye yakın ülkeden yaklaşık 500 sanatçının katıldığı ‘Main Weltmusik Festivali’, bu hafta sonu 10’uncu kez gerçekleştirilecek. Festivalin Offenbach ve çevresinin ‘anlamlı bir parçası’ olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Felix Schwenke, “Offenbach bu festival için kesinlikle en doğru yer. Almanya çapında göçmenlerin nüfus içindeki payının en yüksek olduğu yer burası, 160’tan daha fazla ulustan insan burada yaşıyor. ‘Main Weltmusik Festivali’ de bunu kültürel olarak iddialı ve etkileyici bir biçimde yansıtıyor” dedi. Bu yıl başta Almanya ve Türkiye olmak üzere yedi ülkeden müzik ve dans gruplarının katılacağı iki günlük festival Başkan Schwenke ile Hessen Bilim ve Araştırma, Sanat ve Kültür Bakanı Timon Gremmels ve uzun yıllar bu eyalette Başbakan Yardımlığı gibi önemli görevler üstlenen eyalet milletvekili Tarık Al-Wazir’in himayesinde gerçekleştiriliyor.

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SINIR TANIMAYAN ŞARKILAR

‘Su Arts’ Derneği tarafından 10 yıldır Offenbach’ta gerçekleştirilen festival, aynı zamanda başta Frankfurt olmak üzere tüm Rhein Main Bölgesi’ndeki önemli uluslarası etkinliklerden. Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Bilimden Sorumlu Encümen Dr. Ina Hartwig de festivale gönderdiği kutlama mesajında “Bazılarının birlikte yaşamı tahrip etmeye yöneldiği bu dönemde farklı gelenek ve kültürleri bir araya getiren bu çok kültürlü festival her zamankinden çok daha önemli” dedi. Genel Sanat Yönetmenliği’ni Hasan Yükselir’in yürüttüğü festivalin düzenlediği Offenbach ‘Capitol Theather’in konser salonunda 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günleri Türkiye, Almanya, İspanya, Bosna-Hersek, Ukrayna ve Yunanistan’dan melodiler, danslar, sanatseverle buluşacak. ‘Sınır Tanımayan Şarkılar’ sloganıyla gerçekleştirilen festivalin ikinci günü Dünya Barış Günü’nün programı Türk ve Yunan müzisyenlerin birlikte sahneye çıkacakları bir ‘barış projesi’ni içeriyor. Tiyatro sanatçısı ve yazar Orhan Aydın’ın sunacağı bu programda Türk ve Yunan müzisyenler ‘Anadolu Blues’u ve ‘Rembetiko’ şarkılarını birlikte yorumlayacaklar.

‘Su Arts’ Derneği tarafından gerçekleştirilen festivalin Genel Sanat Yönetmeni Hasan Yükselir de şunları söyledi: “Dünya bir kültürler sofrasıdır. Bu sofranın konukları uluslar, halklar, dinler, inançlar, milliyetlerdir. Kültürler doğal ortamda veya göç ettikleri yerlerde birbirlerini özümseyerek, birbirlerinden öğrenerek, iç içe geçerek yaşadıkları yerlere ve dünya kültürüne katkı sunarlar. Böylece yüzlerce inancın, halkların, kültür ve hayat tarzının bir arada ve ahenk içinde yaşamasının harcını koyarlar, sağlamlaştırırlar. Uluslararası Main Weltmusik Festivali dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen dans ve müzik gruplarını 10 yıldır bir araya getiriyor. Dil, din ve milliyet gözetmeksizin kendi kültürüne ait şarkılarını, danslarını sunma fırsatı sunarak Rhein Main Bölgesi insanlarının kardeşçe, barış içinde bir arada yaşamasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Çünkü sanat eserlerini yaratanlar, icra edenler ya da sergileyenler, demokratik toplumun temeli olan düşünce ve fikirlerin alışverişine katkıda bulunurlar. Festivalimiz aracılığıyla müziğen barışçı, birleştirici ve iyileştirici yönünden yararlanmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyanın tek ortak dile müziktir.”Gazetemiz Hürriyet’in de desteklediği festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için:www.mainweltmusikfestival.dewww.facebook.com/mainweltmusikfestivalwww.instagram.com/mainweltmusikfestival/