Bu festival kentin bir parçısı

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Offenbach’ta şimdiye kadar 50’ye yakın ülkeden yaklaşık 500 sanatçının katıldığı ‘Main Weltmusik Festivali’, bu hafta sonu 10’uncu kez gerçekleştirilecek. Festivalin Offenbach ve çevresinin ‘anlamlı bir parçası’ olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Felix Schwenke, “Offenbach bu festival için kesinlikle en doğru yer. Almanya çapında göçmenlerin nüfus içindeki payının en yüksek olduğu yer burası, 160’tan daha fazla ulustan insan burada yaşıyor. ‘Main Weltmusik Festivali’ de bunu kültürel olarak iddialı ve etkileyici bir biçimde yansıtıyor” dedi. Bu yıl başta Almanya ve Türkiye olmak üzere yedi ülkeden müzik ve dans gruplarının katılacağı iki günlük festival Başkan Schwenke ile Hessen Bilim ve Araştırma, Sanat ve Kültür Bakanı Timon Gremmels ve uzun yıllar bu eyalette Başbakan Yardımlığı gibi önemli görevler üstlenen eyalet milletvekili Tarık Al-Wazir’in himayesinde gerçekleştiriliyor.
SINIR TANIMAYAN ŞARKILAR
‘Su Arts’ Derneği tarafından 10 yıldır Offenbach’ta gerçekleştirilen festival, aynı zamanda başta Frankfurt olmak üzere tüm Rhein Main Bölgesi’ndeki önemli uluslarası etkinliklerden. Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Bilimden Sorumlu Encümen Dr. Ina Hartwig de festivale gönderdiği kutlama mesajında “Bazılarının birlikte yaşamı tahrip etmeye yöneldiği bu dönemde farklı gelenek ve kültürleri bir araya getiren bu çok kültürlü festival her zamankinden çok daha önemli” dedi. Genel Sanat Yönetmenliği’ni Hasan Yükselir’in yürüttüğü festivalin düzenlediği Offenbach ‘Capitol Theather’in konser salonunda 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günleri Türkiye, Almanya, İspanya, Bosna-Hersek, Ukrayna ve Yunanistan’dan melodiler, danslar, sanatseverle buluşacak. ‘Sınır Tanımayan Şarkılar’ sloganıyla gerçekleştirilen festivalin ikinci günü Dünya Barış Günü’nün programı Türk ve Yunan müzisyenlerin birlikte sahneye çıkacakları bir ‘barış projesi’ni içeriyor. Tiyatro sanatçısı ve yazar Orhan Aydın’ın sunacağı bu programda Türk ve Yunan müzisyenler ‘Anadolu Blues’u ve ‘Rembetiko’ şarkılarını birlikte yorumlayacaklar.