BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 19.02.2020 - 16:19,
Bu da sürücüsüz otobüs
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Monheim’de otonom (sürücüsüz) otobüslerin test sürüşleri yapıldı.
Otonom otobüsler, 26 Şubat’tan itibaren tek hat üzerinde otobüs terminalinden şehir merkezine kadar yolcu taşıyacak. KRV Ulaştırma Bakanı Hendrik Wüst (CDU) ile Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann, otobüstlerin test sürüşünde birlikte yolculuk yaptı.
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