Bu da sürücüsüz otobüs

Otonom otobüsler, 26 Şubat’tan itibaren tek hat üzerinde otobüs terminalinden şehir merkezine kadar yolcu taşıyacak. KRV Ulaştırma Bakanı Hendrik Wüst (CDU) ile Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann, otobüstlerin test sürüşünde birlikte yolculuk yaptı.