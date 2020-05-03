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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 03.05.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Bu da arabalı korona disko

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Bu da arabalı korona disko
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Almanya’da korona virüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken, açılan arabalı diskoda canlı DJ performansı sergilendi.

Almanya’da koronavirüs salgını eğlenceye engel olamadı. Schüttorf kentinde açılan arabalı diskoda yüzlerce kişi araçlarında canlı DJ performansı ile eğlendi. Sosyal mesafe kurallarına uyulan geceye katılanlar 3 saat boyunca canlı müziğin tadını çıkardı. Yüzlerce aracın yer aldığı etkinlikte her arabada yalnızca 2 kişi bulunurken, kimsenin arabadan inmesine izin verilmedi.

Bu da arabalı korona disko

Bu da arabalı korona disko

Bu da arabalı korona disko

Bu da arabalı korona disko

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