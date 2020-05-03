Bu Ã§ocuklara nasÄ±l kÄ±ydÄ±n

BILD gazetesinin haberine gÃ¶re, Hamburg kentinde yaÅŸanan olay ÅŸÃ¶yle meydana geldi: Ä°ki Ã§ocuÄŸuyla birlikte yaÅŸayan 40 yaÅŸÄ±ndaki Mesude E.â€™nin evine ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Kalender E., bÄ±Ã§ak zoruyla girerek, yanÄ±nda getirdiÄŸi benzini 10 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun Ã¼stÃ¼ne ve eve dÃ¶ktÃ¼. ArdÄ±ndan da ateÅŸe verdi. Bir anda evin iÃ§inden alevler yÃ¼kseldi. Ã‡ok sayÄ±da itfaiye ekibi yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek ve yaralÄ±lara yardÄ±m etmek iÃ§in olay yerine sevk edildi. Mesude E. ve 10 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Haydar yandÄ±. Ä°kisinin de durumu aÄŸÄ±r. 12 yaÅŸÄ±ndaki Zeynep ise dumandan zehirlendi. ÃœÃ§Ã¼ de helikopterle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SaldÄ±rgan Kalender E. de yaralÄ± olarak yakalandÄ±. Hastanede polislerin baÅŸÄ±nda nÃ¶bet tuttuÄŸu saldÄ±rganÄ±n tedavisine de devam ediliyor. SaldÄ±rganÄ±n hayati tehlikesi sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in henÃ¼z ifadesi de alÄ±nmadÄ±. SavcÄ± Kalender E. hakkÄ±nda birden fazla kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s etmek, aÄŸÄ±r ÅŸekilde adam yaralamak ve yangÄ±n Ã§Ä±karmak suÃ§lamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â



