‘Bu cami, bir barış merkezi olacak’

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IGMG Köln Bölgesi Brühl Camii, kuruluşunun 50. yılında kendine has mimarisiyle yeni cami külliyesini törenle hizmete açtı. Cami açılış programında misafirlere ney dinletisi, camide hizmet veren emektarların video mesajları, caminin kuruluş ve yapılış videoları da gösterildi. Açılıştan önce cemaatle Cuma namazı kılındı. IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün’ün okuduğu hutbe ve kıldırdığı namaz sonrası yapılan programın sonunda caminin kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Caminin açılışı nedeniyle düzenlenen 50. yıl programına Brühl Belediye Başkanı Dieter Freytag, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolos Muavini Hikmet Armağan ile birlikte IGMG Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt da katıldı.



50 YILLIK HASRET BİTTİBrühl Camii Başkanı Mehmet Kara’nın davetlileri selamlaması ve teşekkür etmesinden sonra, Brühl Camii’nin hizmet ve faaliyetleri tanıtıldı. Mehmet Kara yaptığı konuşmada cemaatin 50 yıldan beri hasretini çektiği camiye kavuşmanın yaşadığı sevince dikkat çekerek “24 Nisan 1974 Çarşamba günü şu an Deutsche Bank’ın bulunduğu yerde gayr-ı resmi olarak kurulan Brühl İslam Merkezi, kuruluşunun 50’nci yılında 50 yıldır hasret duyduğu camisine nihayet kavuştu” dedi. Kara “Bu eser farklı kültürlerin ve dinlerin tanışması ve birlikte barış, saygı ve hoşgörü içinde yaşayabileceklerinin bir örneği olarak inşa edilmiştir. Bu sebeple, kapımız herkese açıktır” dedi. Brühl’deki Bergerstrasse 78 numarada inşası tamamlanan caminin açılışında Belediye Başkanı Dieter Freytag, İslam Toplumu Millî Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün ve T.C. Başkonsolos Muavini Hikmet Armağan da bir selamlama ve tebrik konuşması yaptı.‘BU CAMİ BİR BARIŞ MERKEZİ OLACAKTIR’Müslümanlarla birlikte Brühl halkının da katıldığı cami açılışında konuşan Belediye Başkanı Dieter Freytag konuşmasına “Bu tarihi binanın açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu cami cemaati, sosyal olarak önemli hizmetler verdiği gibi toplumsal diyaloga da önemli katkılar sunmaktadır” diyerek başladı. Başkan Freytag konuşmasına şöyle devam etti: “Eskiden olduğu gibi başka kültürlerin değerlerini ve kökenlerini bu kültüre mensup insanlardan doğrudan ilk elden görmek ve tanımak gerçekten de heyecan vericidir. Burada geçekleştirilen iftar programlarını hatırlıyoruz. Kentimiz Brühl’deki farklı kültür ve farklı dillere mensup insanların varlığı insanları birbirlerine daha yakından bağlıyor. Bu camideki vatandaşlarımızın fahri olarak bu görevi yapmalarından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Gelecek toplumumuz farklı dine kültürlerden oluşacaktır. Sizin bu alandaki çalışmalarını takdir ettiğimi bildirmek isterim.” Konuşmasının sonunda Alman filozoflarından Albert Schweitzer’in “İbadetler dünyayı değiştirmez, ama ibadetler insanı, insanlar da dünyayı değiştirir” şeklindeki sözlerini aktardı. Belediye Başkanı Fretag sözlerini “Bu cami, bir barış merkezi olacaktır” ifadeleri ile tamamladı.‘BU CAMİ ALMANYA İÇİN KAZANIMDIR’İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanın Kemal Ergün de Brühl Camii’nin açılış programıyla yaptığı konuşmada, camin bir barış merkezi olacağına vurgu yaptıktan sonra caminin sadece Müslümanlar için bir kazanım olmadığına dikkat çekti. “Bu cami aynı zamanda bu güzel Brühl’ümüz için, eyaletimiz için ve vatanımız Almanya için büyük bir kazanımdır. Brühl bu yapıyla sahip olduğu kozmopolit kimliğini kuvvetlendirmiş, Müslümanlar da Brühl’ün ayrılmaz bir parçası olduğunu mühürlemişlerdir” diye konuştu.