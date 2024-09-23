‘Bu böyle gitmez, koalisyonu terk edelim!’

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ALMANYA’da son 3 hafta içinde Thüringen, Saksonya ve Brandenburg’da yapılan parlamento seçimlerinde tam bir hezimet yaşayan Hür Demokrat Parti’den (FDP) “Koalisyonu terk edelim” sesleri yükselmeye başladı. Daha önceki dönemlerde de özellikle Yeşiller’in tutumuna tepki göstererek, “FDP, Trafik Lambası Koalisyonu’nu (SPD-FDP-Yeşiller/kırmızı-sarı-yeşil) terk etmeli” diyen FDP’li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, Brandenburg’daki seçim akşamı da bu yöndeki talebini yineledi. Aynı zamanda FDP Genel Başkan Yardımcısı olan Kubicki, “Koalisyonda somut kararlar bu sonbaharda verilecektir. Şu andaki performansıyla bu koalisyon Noel’i bulabilir mi bilmiyorum” diyerek, Scholz hükümetinin sonunun gelmekte olduğu sinyali verdi.

‘FDP İÇİN İYİ BİR AKŞAM DEĞİLDİ’

Kubicki, “Brandenburg’daki seçim akşamı FDP için iyi bir akşam değildi. Üst üste yapılan 3 seçimde de FDP’nin yüzde 1 civarında oy alması kabul edilemez. FDP marjinalleşti. Buna seyirci kalamayız. İnsanlar ampulü (SPD, FDP, Yeşiller koalisyonu) gözden çıkardı. Önümüzdeki üç hafta içinde mantıklı bir çözüm yolu bulamazsak, FDP’nin ortaklığı sürdürmesinin bir anlamı kalmaz” diyerek SPD ile Yeşiller’e dolaylı olarak ültimatom bile verdi. FDP’nin tabanından da partinin koalisyonu terk etmesi için Genel Başkan Christian Lindner’e baskılar artmaya başladı. Partinin eyalet teşkilatlarından “Bu böyle gitmez. FDP koalisyonu terk etmeli” çağrıları yoğunlaştı.

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48 SAATE SOMUT KARAR

Öte yandan Brandenburg’da seçim sonuçları şekillenmeye başlarken, Lindner’in FDP yöneticileriyle telekonferans yöntemiyle yaptığı görüşmede partinin koalisyonu terk etmesi konusunun da gündeme geldiği ileri sürüldü. Focus dergisinin katılımcılardan edinilen bilgilere dayanarak yayımladığı haberde önümüzdeki 48 saatin bu yönde somut karar alınmasında etkin rol oynayacağına yer verildi.

HÜKÜMETE GÜVEN KALMADI

FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai de Alman devlet televizyonu ARD’ye verdiği demecinde koalisyonun sonunun gelmekte olduğunun sinyallerini verdi. “Federal hükümet ülkede var olan sorunları çözecek yetiye sahip olmalı. Ülkedeki meydan okumaları birlikte çözebilmek için ortak bir yol bulamayan hükümet, kendi kendisine bunun neden böyle olduğunu sormalıdır” diyerek, koalisyonun böyle yürümeyeceğini ima etti. Bijan Djir-Sarai, koalisyonda enerji, sığınmacı, vergi artışı, bütçe ve Alman Ordusu’na yardım gibi politik alanlarda ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını da gizlemedi.