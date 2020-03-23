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Avrupa
Haber Giriş: 23.03.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Bu bir mucize! Sadece 10 hafta sonra...

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Bu bir mucize! Sadece 10 hafta sonra...
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10 hafta önce felç kalan Rugby yıldızı Michael Fatialofa mucizevi bir şekilde yürümeye başladı.

Rugby takımı The Worcester'ın yıldızı Michael Fatialofa, 10 hafta önce korkunç bir sakatlık yaşadı.

Bu bir mucize Sadece 10 hafta sonra...
27 yaşındaki yıldız 4 Ocak'ta Saracens takımına karşı oynanan maçta boynuna aldığı darbeyle yerde kaldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Fakat çok geçmeden Michael Fatialofa'nın boyundan aşağısının felç kaldığı anlaşıldı.

Fakat sadece 10 hafta sonra yıldız oyuncu inanılmaz bir şekilde yürümeye başladı. Fatialofa'nın yürürken videosunu paylaşan eşi Tatianna, 'Tıp uzmanlarının bile açıklayamadığı bir mucizeye tanıklık ediyorsunuz.' sözlerini sarf etti.

Bu bir mucize Sadece 10 hafta sonra...
Bu mucizeye rağmen Fatialofa'nın rugby'ye geri dönmesi zor gözüküyor.

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