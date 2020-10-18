‘Bu bir cinayettir... AB sessizliğini bozmalı’

KIZIL Belediye Binası olarak bilinen Berlin Belediye binasının önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, buradan yürüyüşe geçti. Yıkılan Doğu Almanya’nın ünlü Unter den Linden Caddesi boyunca yürüyen kalabalığa yolda boyunca binlerce kişi daha katıldı. Yaklaşık bir saatlik protesto yürüyüşünden sonra tarihi Brandrenburg Kapısı’nın önünde toplanan göstericilerin sayısı organizatör derneklerin verdiği bilgiye göre 10 bini buldu. Almanya genelinde katılımın sağlandığı gösteriyi düzenleyen tertip komitesinin başkanı ve Almanya Azerbaycan Birliği İdare Heyeti Başkanı Dr. Yaşar Musayev, Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu söyledi.





‘HAK VE HUKUKTAN YANAYIZ’

Ermenistan’ın kent merkezlerine yaptığı son saldırıları da sert bir dille kınayan Dr. Musayev, şunları söyledi: “Ermeni işgaline son verilecek. Azerbaycan hakkı olan topraklarına kavuşacak. Dağlık Karabağ özgür olacak. Biz Birlemiş Milletler kararının yerine getirmesini istiyoruz. Uluslararası hukukun uygulanmasını ve tanınmasını talep ediyoruz. Azerbaycanlılar ve Türkler olarak bir bütünüz. Hak ve hukuktan yanayız. Karabağ işgali sona erene kadar mücadele edeceğiz. Ermenistan’ın Azerbaycan kentlerine ve sivil yerleşim alanlarına saldırılarını kınıyoruz. Bu bir cinayettir. Avrupa Birliği’nin sessizliğini bozup Ermenistan’a tavır almasını bekliyoruz.”



