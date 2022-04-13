‘Bu beraberliğimizi her zaman sürdürmeliyiz’

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İFTAR yemeğine, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, SPD’li Federal Meclis milletvekili Adis Ahmetoviç, Bölge Valiliği’ni temsilen Petra Rudszuck, Süryani cemaati başpiskoposu Hanna Aydın ve Andreas Çelik, Musevi Cemaati Başkanı Michael Fürst, Judentumim Evi yöneticisi Prof Dr. Ursula Rudnick, Papaz Johannes Ebbersmeyer, İsrail Kültürevi Başkanı Katarina Seidler, Hannover Emniyet Müdürü Volker Kluwe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdel Karim Iraki, Belediye Meclis Üyesi Belgin Zaman, Hannover ve çevresindeki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Hannover Başkonsolosluğu personeli katıldı.

İftar yemeği Hasan Hüseyin Abay’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Başkonsolos Gül Özge Kaya, iftar öncesinde yaptığı kısa konuşmada, “İki seneden beri ne yazık ki bir araya gelemedik. Son senelerdeki pandemi, savaş ve ekonomik zorluklar bizleri biraz yordu. Sivil toplum kuruluşlarımızın güzide temsilcilerinin yanı sıra davetimizde değişik din adamlarının bulunması beni fazlasıyla memnun etti. Ramazan, hoşgörü, birlik, beraberlik ve tolerans demektir. Bu birlik ve beraberliğimizi her zaman sürdürmeliyiz” dedi.