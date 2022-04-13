Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Bu beraberliğimizi her zaman sürdürmeliyiz’

#Almanya#Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya İftar Yemeği#AVRUPADAN HABERLER
‘Bu beraberliğimizi her zaman sürdürmeliyiz’

Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya’nın başkonsolosluk ikâmetgâhında verdiği iftar yemeğine geniş çaplı katılım oldu.

Haberin Devamı

İFTAR yemeğine, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, SPD’li Federal Meclis milletvekili Adis Ahmetoviç, Bölge Valiliği’ni temsilen Petra Rudszuck, Süryani cemaati başpiskoposu Hanna Aydın ve Andreas Çelik, Musevi Cemaati Başkanı Michael Fürst, Judentumim Evi yöneticisi Prof Dr. Ursula Rudnick, Papaz Johannes Ebbersmeyer, İsrail Kültürevi Başkanı Katarina Seidler, Hannover Emniyet Müdürü Volker Kluwe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdel Karim Iraki, Belediye Meclis Üyesi Belgin Zaman, Hannover ve çevresindeki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Hannover Başkonsolosluğu personeli katıldı.
İftar yemeği Hasan Hüseyin Abay’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Başkonsolos Gül Özge Kaya, iftar öncesinde yaptığı kısa konuşmada, “İki seneden beri ne yazık ki bir araya gelemedik. Son senelerdeki pandemi, savaş ve ekonomik zorluklar bizleri biraz yordu. Sivil toplum kuruluşlarımızın güzide temsilcilerinin yanı sıra davetimizde değişik din adamlarının bulunması beni fazlasıyla memnun etti. Ramazan, hoşgörü, birlik, beraberlik ve tolerans demektir. Bu birlik ve beraberliğimizi her zaman sürdürmeliyiz” dedi.

‘Bu beraberliğimizi her zaman sürdürmeliyiz’

‘Bu beraberliğimizi her zaman sürdürmeliyiz’

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya İftar Yemeği#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme