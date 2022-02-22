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HÜKÜMET Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz’un ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü belirtirken, “Üç liderin yaptırım konusunda hemfikir olduğunu açıkladı. “Bu adım yanıtsız kalmayacak” diyen Hebestreit, Putin’in kararının Minsk Sözleşmesi ve uluslarası hukukun ihlali olduğunu da vurguladı. Aynı zamanda Almanya’nın müttefikleriyle birlikte Ukrayna’nın egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu da yineledi.

‘APAÇIK ULUSLARARASI HUKUNUN İHALİDİR’

Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, “Rusya’nın tutumu apaçık uluslararası hukukun ihlalidir” derken, krizin diplomatik yöntemlerle çözülmesi zorlaştırdığına da dikkat çekti. Federal Savunma Bakanı Christine Lambrechtbde, Putin’in bu kararının kabul edilemeyeceğini belirtirken, “Bizim yanıtımız sert ve çok açık olacaktır” dedi. Almanya’da anamuhalefet CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz de, Avrupa’da barışın tehlikede olduğuna dikkat çekti. Merz, “Batı şimdi bu savaş çığırtkanına, birlik içinde ve katı bir biçimde tepki vermeli” dedi.