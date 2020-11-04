ÜLKENİN önemli gazetelerinden Kurier, ‘Viyana terör saldırısının 3 kahramanı’ başlıklı haberinde, iki Türk’ün ‘kurşun yağmuruna’ rağmen insanlara yardımcı olmaktan bir an bile tereddüt etmediklerini yazdı. Avusturya’nın en çok satan gazetesi Krone, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen’in fotoğraflarını kullandığı, “Bu adamlar artık kahraman olarak görülüyor” başlıklı haberinde, iki gencin fedakârlığı sayesinde yaralı polis ve bir kadının hayatının kurtulduğuna vurgu yaptı. Gazete iki Türk’ün çatışmanın ortasında kalan iki kişiyi kurtararak terörün daha fazla kurban almasını önlediğini kaydetti.

VİYANA SALDIRISININ KAHRAMANLARI

Ülkedeki sayılı özel televizyon kanallarından Plus24 de Özen’in açıklamalarının yer aldığı görüntüleri, ‘Viyana saldırısının kahramanları’ başlığı ile sosyal medyada paylaştı. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntülerin altına yapılan olumlu yorumlar dikkati çekti. Gültekin ve Özen’in cesur tutumu Alman ZDF kanalında geniş yer bulurken, İngiliz kamu yayıncı kuruluşu BBC de ‘Viyana saldırısında acil yardımda bulunan 3 kişi övgüyü hak etti’ başlığıyla, gençlerin dikkati çeken hikâyelerini takipçilerine duyurdu.