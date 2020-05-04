Bu adam akıllanmaz!

ALMANYA’nın Baden Württemberg Eyaleti’ndeki Tübingen kenti Büyükşehir Belediye Başkanı Yeşillerli Boris Palmer, açıklamalarıyla sosyal demokratların Tilo Sarrazin’i oldu. Son açıklamalarıyla bardağı taşıran Boris Palmer’in partiden ihracı gündemde. Palmer önce Alman demiryollarının televizyon sunucusu Nazan Eckes gibi tanınmış göçmen kökenlilerle reklam afişini “Bu hangi toplumu temsil ediyor” diye eleştirerek, tüm okları üzerine çekmişti. Afişteki fotoğrafta hiç Alman sima olmadığını eleştiren Palmer, kamuoyunda yoğun tartışma yaratmıştı. Tepkiler üzerine özür dileyen Tübingen Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Palmer geçen hafta da koronayla ilgili sözleriyle kamuoyunda tam bir infiale yol açtı. Sat.1 televizyon kanalındaki kahvaltı programına çıkan Palmer, “Çok sert gelebilir ama şunu söyleyim, zaten 6 ay sonra ölecek insanları kurtarmaya çalışıyoruz” diyerek, korona önlemlerini eleştirdi. Boris Palmer gelen yoğun tepkiler üzerine yine sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyip özür diledi. Fakat bu sefer Yeşiller üyeleri Palmer’in partiden ihracı için partiye yoğun baskı başlattı.



‘ZAYIFLARA KARŞI PROPAGANDA YAPIYOR’

Çoğunluğu Berlinli olan yüzlerce üyenin imzaladığı açık mektupta partinin Baden Württemberg Eyalet Teşkilatı, Palmer’in partiden ihracı için işlem başlatmaya çağrıldı. Açıklamada “Palmer açıklamalarıyla toplumu bölüyor. Toplumsal sorunları basite indirgiyor ve devamlı zayıflara karşı propaganda yapıyor. O artık akıllanmaz. Bu siyasi hayalet sürücüyü en kısa zamanda durdurma zamanı geldi” deniyor. ARD kanalında Anne Will açık oturumunda konuşan Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck de, “O Yeşiller adına konuşmuyor. Söyledikleri sadece kendisini bağlar. Boris’in sözleri yanlış ve acımasız. Benim de artık sabrım tükendi” diye konuştu. Habeck, “Palmer partiden ihraç edilecek mi” sorusuna “Biz bu soruları konuşacağız” diyerek, ihracın gündemlerinde olduğu mesajını verdi.