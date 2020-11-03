Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız.” Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Viyana’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. On yıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir” denildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Terör kanlı yüzünü Avusturya’da gösterdi. Viyana’da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi bildiriyoruz. Avusturya halkının başı sağ olsun. Dini, dili, milliyeti ne olursa olsun terör, insanlık suçudur. Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar. Tüm dünyayı, insanlığı hedef alan bu vahşi saldırılar karşısında ‘ama’, ‘fakat’ demeden sadece teröristlere değil onların arkasındaki karanlık odaklara karşı da birlik olmaya davet ediyoruz.”

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Viyana’da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya’nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Bu gece (dün gece) Viyana’da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Faili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur. Teröre karşı küresel iş birliği, ihmal edilemeyecek bir mecburiyet haline geldi.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Viyana’da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz.”