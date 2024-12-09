BTKD kermesinin gelirleri eğitime!

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ÜLKEYİ olumsuz etkileyen fırtınaya rağmen çok sayıda dernek üyesi ve dostu kermese gelerek, derneğe destek oldu. Kent merkezindeki Troy Hotel’de düzenlenen etkinlikte BTKD Başkanı Maviş Fuchs ile yönetim kurulu üyeleri Burcu Köstem, Itır Sökmen, Dr. Ebru Beyazıt, Özlem Bedeş ve Funda Özensoy ev sahipliği yaparak, konukları karşıladılar. KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, T.C Londra Büyükelçiliği birinci müsteşarı Elvan Hacıefendioğlu, Büyükelçilik ikinci katibi Pınar Koç, Londra Konsolosu Oğuzhan Gönültaş, KKTC Londra Muavin Konsolosu Mustafa Erçakırca, T.C Büyükelçilik İçişleri Müşaviri Rahmi Yalçın, Güvenlik Ataşeleri Birgül Akkaya, Edip Kıyıcı, Çanakkale Anma Platformu (ÇAP) Başkanı Servet Hassan, İngiltere Kadın Platformu (IKP) Başkanı Nilgün Boylu, İngiltere Öğretmenler Derneği (İÖD) Başkanı Mansur Işıkbol’un da bulunduğu etkinliğe çok sayıda dernek dostu ve üyesi katılıp, yılbaşı hediyelerini aldı. BTKD Başkanı Maviş Fuchs, korona salgını nedeniyle yapılamayan geleneksel yıl sonu kermesine bağışta bulunan tüm kuruluşlara, stant alarak etkinliğe katılan, kötü hava şartlarına rağmen kendilerini yalnız bırakmayan tüm üye ve dostlara teşekkür ederek, kermesten sağlanan gelirin tamamının eğitim amaçlı bağışlanacağını söyledi.