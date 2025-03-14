BSW’nin oyların yeniden sayılması talebi reddedildi

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MAHKEMEDEN yapılan açıklamada, “İkinci Senato bugün aldığı kararlarla, 21. Alman Federal Meclisi için kullanılan oyların, nihai seçim sonuçları belirlenmeden önce sayım hatası iddiasıyla yeniden sayılmasını amaçlayan çok sayıda başvuruyu reddetti” ifadelerine yer verildi. BSW’nin kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Federal Meclis’e seçim konusunda itiraz etme hakkı bulunuyor. Alman medyasında yer alan yorumlarda meclisin bu itirazı reddetmesi durumunda BSW’nin bu kararı Anayasa Mahkemesine götürebileceği ancak böyle bir durumda karar çıkmasının 2-3 yıl sürmesinin beklenmesi nedeniyle bunun zayıf bir ihtimal olacağı ifade ediliyor.