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BSW’nin oyların yeniden sayılması talebi reddedildi

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#BSW#Sahra Wagenknecht#AVRUPADAN HABERLER
BSW’nin oyların yeniden sayılması talebi reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 10:15

Almanya Anayasa Mahkemesi 23 Şubat’ta yapılan genel seçimlerde kıl payı yüzde 5’in altında kalarak seçim barajını aşamayan ve milletvekili çıkaramayan “Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin” (BSW) Partisinin ülke genelinde oyların yeniden sayılması için yaptığı ihtiyati tedbir başvurusunu reddetti.

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MAHKEMEDEN yapılan açıklamada, “İkinci Senato bugün aldığı kararlarla, 21. Alman Federal Meclisi için kullanılan oyların, nihai seçim sonuçları belirlenmeden önce sayım hatası iddiasıyla yeniden sayılmasını amaçlayan çok sayıda başvuruyu reddetti” ifadelerine yer verildi. BSW’nin kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Federal Meclis’e seçim konusunda itiraz etme hakkı bulunuyor. Alman medyasında yer alan yorumlarda meclisin bu itirazı reddetmesi durumunda BSW’nin bu kararı Anayasa Mahkemesine götürebileceği ancak böyle bir durumda karar çıkmasının 2-3 yıl sürmesinin beklenmesi nedeniyle bunun zayıf bir ihtimal olacağı ifade ediliyor.

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#BSW#Sahra Wagenknecht#AVRUPADAN HABERLER

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