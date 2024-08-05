BSW liderine yalancı suçlaması

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BU yıl ocak ayında kurulan BSW, haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 6.2 oy almayı başarıp Almanya’da da gücünü artırırken, ‘Putin dostu’ politikası yüzünden Eş Başkan Sahra Wagenknecht’e yönelik eleştiriler yoğunlaştı. Eski Doğu Almanya’nın çöküş döneminde sokaklara dökülen ‘Yurttaş Hareketi’ öncüleri açık bir mektup yayımlayarak Sahra Wagenknecht’i yalan söylemek ve yanlış bilgi yaymakla suçladılar. Aralarında eski Doğu Almanya’da hür seçimlerle göreve gelen ilk ve son Dışişleri Bakanı Markus Meckel, Stasi (Eski Doğu Almanya Gizli Haber Alma Teşkilatı) Belgeleri Dairesi eski Başkanı Marianne Birthler gibi insan hakları savunucularının da bulunduğu ‘Yurttaş Hareketi’ öncüleri, BSW’lilerin “Kiev’de faşistler iktidarda” yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdiler. Hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’in hem de Başbakan Denis Şmihal’in Yahudi kökenli olduğunu hatırlatarak, “Bu insanlar nasıl faşist olabilirler?” görüşünü vurguladılar. Sahra Wagenknecht’in, Alman televizyonunda katıldığı bir programda, Rusya’nın Kiev’deki bir Çocuk Hastanesi’ne bombalı saldırısıyla ilgili olarak, “Ukrayna yalan söylemiş olabilir” sözlerini eleştirirken, “Partiyi kuran kendisi yalan söylemiş olabilir mi? Evet, sadece mümkün değil, çok açık bir biçimde öyle” görüşünü de vurguladılar.

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‘ORTAKLIK ETMEYİN’

X’te paylaşılan açık mektupta, “BSW’nin görmediği bir şey var: Kremlin’de faşist gibi davranan bir otokrat var iktidarda. Vladimir Putin muhalefeti yasaklıyor, muhalifleri öldürtüyor, gazeteleri yasaklıyor” denilirken, Sahra Wagenknecht ve partisinin Rusya’da basın özgürlüğünün ayaklar altına alınarak yok edilmesine sessiz kalması da eleştirildi. Ayrıca Almanya’daki demokratik partilere, yapılacak eyalet seçimlerinden sonra ‘böyle yalancılarla’ ortaklık etmeme ve onların desteğiyle iktidara gelmeyi kabul etmeme uyarısında bulunuldu.