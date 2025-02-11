BSW, Gazze’de ölenler için anma istedi

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BSW Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jessica Tatti, Meclis Başkanı Bärbel Bas’a gönderdiği mektupta, ‘Gazze Savaşı’nda ölen masum sivillerin anılmasını’ önerdi. Mektup, BSW liderleri Sahra Wagenknecht ve Klaus Ernst tarafından da imzalandı. Mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze halkını başka bölgelere yerleştirme planları da kınandı ve Almanya’da hükümetin, ‘Trump’ın bu planlarına rağmen İsrail’e yönelik silah sevkiyatını durdurmaması’ eleştirildi. Mektupta, “Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetinin uluslararası hukuku ihlal eden eylemleri karşısında, BSW olarak İsrail’e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

BSW, 10 Ekim 2024’te Hamas’ın İsrail’e saldırısında hayatını kaybeden masum siviller için Federal Meclis’te düzenlenen anma törenine atıfta bulunarak, benzer bir saygı duruşunun Gazze’de ölen binlerce Filistinli için de anma yapılmasını talep etti. Mektupta, ‘İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden masum Filistinlilerin de unutulmaması gerektiği’ vurgulandı.