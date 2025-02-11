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BSW, Gazze’de ölenler için anma istedi

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#Sahra Wagenknecht#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
BSW, Gazze’de ölenler için anma istedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 10:23

Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), Almanya Federal Meclisi’nde (Bundestag) bugün başlayacak genel görüşmeler öncesi Gazze’de hayatını kaybeden Filistinliler için bir anma düzenlenmesini talep etti.

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BSW Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jessica Tatti, Meclis Başkanı Bärbel Bas’a gönderdiği mektupta, ‘Gazze Savaşı’nda ölen masum sivillerin anılmasını’ önerdi. Mektup, BSW liderleri Sahra Wagenknecht ve Klaus Ernst tarafından da imzalandı. Mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze halkını başka bölgelere yerleştirme planları da kınandı ve Almanya’da hükümetin, ‘Trump’ın bu planlarına rağmen İsrail’e yönelik silah sevkiyatını durdurmaması’ eleştirildi. Mektupta, “Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetinin uluslararası hukuku ihlal eden eylemleri karşısında, BSW olarak İsrail’e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
BSW, 10 Ekim 2024’te Hamas’ın İsrail’e saldırısında hayatını kaybeden masum siviller için Federal Meclis’te düzenlenen anma törenine atıfta bulunarak, benzer bir saygı duruşunun Gazze’de ölen binlerce Filistinli için de anma yapılmasını talep etti. Mektupta, ‘İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden masum Filistinlilerin de unutulmaması gerektiği’ vurgulandı.

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#Sahra Wagenknecht#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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