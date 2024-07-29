BSW, AB’nin kararına isyan etti

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ALMANYA’da Sol Parti’den ayrılanların kurduğu ‘Birlik Sahra Wagenknecht’ (BSW), Avrupa Birliği’nin (AB) 2035 yılı itibariyle çevre kirliliğinin engellenmesi gerekçesiyle benzin ve mazotlu yeni araçların trafiğe çıkmasına izin verilmemesi kararına tepki gösterdi. Kendi adını taşıyan BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, “AB bu kararıyla, elektrikli araç ve akü üreten Çinlilere Avrupa’nın yolunu açıyor. Bu ekonomi politikası açısından çok büyük bir hatadır. Bu Almanya’da önemli bir sanayi kolu ve Almanya’nın refahı için yıkımdır” dedi. Almanya’nın gelişmiş bir sanayi olduğunun altını çizen Wagenknecht, ‘nötr iklim’ hedefine ulaşılmasının benzin ve mazotlu araç üretimine devam edilmesiyle de mümkün olacağı görüşünü savundu. Yapılmakta ve yapılacak olan bilimsel araştırmalar sayesinde daha az akar yakıt tüketecek araçların üretilebileceğini belirtirken, bu sayede yüzbinlerce iş yerinin korunabileceğini de söyledi.

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SORUN ÇÖZÜLMEZ

ALMANYA’da hükümet ortağı Yeşiller ise AB’nin kararına tam destek verdi. Yeşiller Federal Meclis Grubu Ulaştırma Politikası Sözcüsü Stefan Gelbhaar, “Benzin ve mazotlu araçların az akaryakıt tüketimi çözüm değildir. Buna 10 yıllardır tanık oluyoruz” dedi. Hükümetin büyük kanadı SPD Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Detlef Müller de Wagenknecht’in tutumunu eleştirdi. SPD’li politikacı, “BSW’nin AB’nin 2035 yılından itibaren akaryakıtlı yeni otomobillerin trafiğe çıkmamasına izin verilmemesi kararını geri alması tamamen popülist bir yaklaşımdır. Böyle bir karar yeni iş yeri kaybına da yol açar. Örneğin Zwickau’da elektrikli araç üretilen Volkswagen fabrikasında çalışan 10 binden fazla kişinin işyeri tehlikeye girer” dedi. Ana muhalefet CDU/CSU ile hükümetin küçük ortağı FDP ise Wagenknecht’e destek verdi. CSU’lu Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partileri Grubu Başkan Yardımcısı Manfred Weber, AB’nin kararının “Çok büyük ekonomik bir hata” olarak değerlendirdi. FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai de AB’nin tutumunu “Bu ekonomi politikası harakirisidir, intiharıdır” açıklamasında bulundu.