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Brüksel’de silahlı saldırı! 1 kişi öldü

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#Brüksel#Saldırı#AVRUPADAN HABERLER
Brüksel’de silahlı saldırı 1 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 15:26

Belçika’nın başkenti Brüksel’in Anderlecht ilçesinde ay başında düzenlenen silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi ve olayda bir kişi hayatını kaybetti. 5-7 Şubat’ta 4 silahlı çatışmanın yaşandığı ilçede dün bir silahlı saldırı daha gerçekleştirildi.

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Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada saldırıların merkezi haline gelen Clemenceau Metro İstasyonu’nun önünde gece 21.30 sularında açılan ateşte bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Federal polisin faillerin yakalanması için soruşturma başlattığı ifade edilen açıklamada, daha fazla detay verilmeyeceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya ev sahipliği yapan, Avrupa’nın başkenti olarak bilinen Brüksel’de ay başından bu yana yaşanan çatışmalar, gözleri güvenlik sorununa çevirmişti. Seçimlerin ardından hem federal hem de Brüksel Başkent Bölgesi’nde 8 ay boyunca hükümetin kurulamaması, asayiş zaafiyetinin gerekçeleri arasında gösterilmişti. Savcılık, arka arkaya yaşanan olayların muhtemel nedeni olarak uyuşturucu çetesi hesaplaşmasına işaret etmiş, faillerin halen yakalanamaması eleştirilere yol açmıştı.

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Öte yandan Belçika, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımında Avrupa’da üst sıralarda yer alırken, başkent Brüksel’in ticaret ve kullanım açısından Anvers Limanı’ndan ülkeye giren uyuşturucunun merkezi haline geldiği ifade ediliyor.

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#Brüksel#Saldırı#AVRUPADAN HABERLER

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