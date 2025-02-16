Brüksel’de silahlı saldırı! 1 kişi öldü

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Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada saldırıların merkezi haline gelen Clemenceau Metro İstasyonu’nun önünde gece 21.30 sularında açılan ateşte bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Federal polisin faillerin yakalanması için soruşturma başlattığı ifade edilen açıklamada, daha fazla detay verilmeyeceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya ev sahipliği yapan, Avrupa’nın başkenti olarak bilinen Brüksel’de ay başından bu yana yaşanan çatışmalar, gözleri güvenlik sorununa çevirmişti. Seçimlerin ardından hem federal hem de Brüksel Başkent Bölgesi’nde 8 ay boyunca hükümetin kurulamaması, asayiş zaafiyetinin gerekçeleri arasında gösterilmişti. Savcılık, arka arkaya yaşanan olayların muhtemel nedeni olarak uyuşturucu çetesi hesaplaşmasına işaret etmiş, faillerin halen yakalanamaması eleştirilere yol açmıştı.

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Öte yandan Belçika, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımında Avrupa’da üst sıralarda yer alırken, başkent Brüksel’in ticaret ve kullanım açısından Anvers Limanı’ndan ülkeye giren uyuşturucunun merkezi haline geldiği ifade ediliyor.