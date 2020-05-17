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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa,
Haber Giriş: 17.05.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Brüksel’de sağlık personelinden Başbakan Wilmes’e protesto

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Brüksel’de sağlık personelinden Başbakan Wilmes’e protesto
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Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, başkent Brüksel’de ziyaret ettiği bir hastanede sağlık personeli tarafından protesto edildi.

YEREL basına yansıyan haberlere göre, Wilmes aracıyla Brüksel’deki Saint-Pierre hastanesine giriş yaparken, hemşireler ve acil bölümde çalışan doktorlar başbakana sırtlarını döndü. Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes’in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere dikkati çekmek için düzenlediklerini aktardı. Wilmes ise Kovid-19 salgınının yarattığı kriz ortamından sonra sağlık personeline ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Protestoyu düzenleyen temsilcilerle de görüşen Wilmes, diyaloğun önemine işaret etti.

 

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