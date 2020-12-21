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Avrupa
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Brüksel’de kilometre vergisi karşıtı protesto

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Brüksel’de kilometre vergisi karşıtı protesto
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan göstericiler, 2022’den itibaren hayata geçirilmesi planlanan ve katedilen kilometre başına ücret ödenmesini öngören vergi sistemini protesto etti.

BRÜKSEL’de Merkez tren garı (Gare Centrale) önünde toplanan motosiklet sürücüleri ve yüzlerce gösterici, hükümetin onayladığı yeni vergi reformunu protesto etti. Göstericiler, “Kilometre vergisine hayır. Biz koyun değiliz. Güvenliğimiz için mi yoksa devlet kasası mı?” yazılı dövizler taşıdı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görülen gösteride eylemciler, hükümet aleyhine slogan attı.

Brüksel’de kilometre vergisi karşıtı protesto
KİLMETRE VERGİ SİSTEMİ
Yeni vergi sistemine göre Brüksel’de araba kullanan herkes, yakın gelecekte katettiği kilometre başına bir ücret ödemek zorunda kalacak. 2022’de yürürlüğe girmesi planlanan yeni vergiyle başkentteki trafik sıkışıklığının 2030’a kadar yüzde 25 düşürülmesi hedefleniyor. Yeni vergi sistemi, Brüksel sakinleri için mevcut trafik vergisinin yerini alacak. Ancak Flaman ve Valonya bölge sakinleri de başkente geçiş yaptıkları süre boyunca kilometre vergisine tabi tutulacak. Brüksel içinde 20 kilometre yol kateden bir sürücü, yaklaşık 10 euro para ödeyecek. Vergi uygulaması, yalnızca hafta içi ve gün boyunca geçerli olacak. Ödenmesi gereken vergi miktarı katedilen kilometre sayısına, seyahat süresine ve aracın motor gücüne bağlı olarak hesaplanacak.
Brüksel’de kilometre vergisi karşıtı protesto
Brüksel’de kilometre vergisi karşıtı protesto

Brüksel’de kilometre vergisi karşıtı protesto

Brüksel’de kilometre vergisi karşıtı protesto

 

 

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