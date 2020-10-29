Brüksel’de beyaz önlüklü boş sandalyelerle protesto

SAĞLIK çalışanlarını temsil eden Avrupa Kamu Hizmetleri Birliği (EPSU), Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB kurumları karşısında yer alan Schuman Meydanı’nda gösteri gerçekleştirdi. AB üyesi ülkelerin liderlerinin bugün video konferans yoluyla yapacağı Kovid-19 konulu zirve toplantısı öncesinde göstericiler, meydana üzerinde çeşitli sağlık çalışanlarının önlükleri bulunan çok sayıda boş sandalye yerleştirdi. Sağlık çalışanlarının hastanelerde çalıştıkları için sandalyelerin boş olduğunu belirten protestocular, sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışanlara AB bütçesinden daha fazla kaynak aktarılmasını talep etti. Protestocular, sağlık alanına 9.4 milyar euroluk ilave kaynak sağlanmasına AB ülkelerinin onay vermesini istedi. ‘9.4 MİLYAR EUROYU TEKRAR GÜNDEME ALMALARINI İSTİYORUZ’

Avrupa ülkelerindeki çeşitli işçi sendikalarının Brüksel’deki temsilcisi EPSU Sözcüsü Pablo Sanchez, “AB kurumlarının salgın öncesinde teklif ettiği 9.4 milyar euroyu tekrar gündeme almalarını istiyoruz” dedi. Bütün Avrupa ülkelerinin salgında ikinci dalgayı yaşadıklarını anımsatan Sanchez, “Hastanelerde çalışanlar yeterli ekipmanları ve söz verilen ücret artışlarını alamıyor. Sağlık çalışanları virüs nedeniyle hastalanıyor” diye konuştu. Sanchez, protestoya sağlık çalışanlarının gelememesiyle ilgili olarak da “Çünkü onlar hastanelerde, yani ön cephede savaş veriyor. Hükümetlerden somut adımlar atmalarını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.