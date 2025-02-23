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Brüksel’de aynı bölgede 5. kez silahlı saldırı!

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#Brüksel#Silahlı Saldırı#AVRUPADAN HABERLER
Brüksel’de aynı bölgede 5. kez silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 17:25

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bu ay içinde 5. kez aynı bölgede silahlı saldırı düzenlendi.

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Brüksel Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Anderlecht ilçesindeki bir büfe, dün gece yarısı saatlerinde silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırının failleri arabayla olay yerinden kaçarken, olayda yaralanan olmadı. Olay yerine intikal eden polis, 25 fişek kovanı ele geçirdi. Silahlı saldırıdan bir süre sonra, yetkililer Anderlecht yakınlarındaki Neerpede semtinde saldırıya karıştığından şüphelendikleri yanmış bir araç buldu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE SALDIRILAR YAŞANMIŞTI
Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya ev sahipliği yapan, Avrupa’nın başkenti olarak bilinen Brüksel’in Anderlecht ilçesinde 5,6,7 ve 15 Şubat’ta silahlı saldırılar yaşanmış, 2 kişi yaşamını yitirmişti. Haziran 2024’teki seçimlerin ardından hem federal hem de Brüksel Başkent Bölgesi’nde 8 ay boyunca hükümetin kurulamamasının güvenlik zafiyetine yol açtığı yorumları yapılmıştı. Savcılık, arka arkaya yaşanan olayların muhtemel nedeni olarak uyuşturucu çetesi hesaplaşmasına işaret etmişti. Belçika, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımında Avrupa’da üst sıralarda yer alıyor. Brüksel’in, ticaret ve kullanım açısından Anvers Limanı’ndan ülkeye giren uyuşturucunun merkezi haline geldiği ifade ediliyor.

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#Brüksel#Silahlı Saldırı#AVRUPADAN HABERLER

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