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Brüksel’de art arda düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi tutuklandı

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#ALMANYA#Saldırı#Tutuklama
Brüksel’de art arda düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 20:41

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bu ay içerisinde düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

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SAVCILIKTAN yapılan yazılı açıklamaya göre, Brüksel’in Anderlecht ilçesindeki silahlı saldırılara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı evlere baskın düzenlendi. Biri 6 Şubat, diğeri 20 Şubat’ta olmak üzere ayrı ayrı baskınlarda toplam iki kişi tutuklandı. Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya ev sahipliği yapan, Avrupa’nın başkenti olarak bilinen Brüksel’de 5,6,7 ve 15 Şubat’ta silahlı saldırılar yaşanmış, 2 kişi yaşamını yitirmişti. Haziran 2024’teki seçimlerin ardından hem federal hem de Brüksel Başkent Bölgesi’nde 8 ay boyunca hükümetin kurulamamasının güvenlik zafiyetine yol açtığı yorumları yapılmıştı.

UYUŞTURUCU ÇETESİ HESAPLAŞMASI MI
Savcılık, arka arkaya yaşanan olayların muhtemel nedeni olarak uyuşturucu çetesi hesaplaşmasına işaret etmişti. Belçika, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımında Avrupa’da üst sıralarda yer alırken, Brüksel’in ticaret ve kullanım açısından Anvers Limanı’ndan ülkeye giren uyuşturucunun merkezi haline geldiği ifade ediliyor.

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#ALMANYA#Saldırı#Tutuklama

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