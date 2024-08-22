×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Brüksel, okullarda akıllı telefonu yasakladı

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Telefon#YASAK
Brüksel, okullarda akıllı telefonu yasakladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 13:20

Belçika’da Fransızca konuşulan bölgeler ile başkent Brüksel’deki ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımı yasaklandı.

Haberin Devamı

Valonya-Brüksel Eğitim Ağı’nın (WBE) aldığı karara göre, Fransızca eğitim veren 373 okulda 26 Ağustos’ta başlayacak 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraberlerinde akıllı telefon getirmesi yasaklanacak. Yasak, 132 bin 600 öğrenciyi kapsayacak. Ülkede Flamanca konuşulan tarafta ise halen hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor. Belçika’da tüm okullar kendi kurallarını uyguluyor, bazıları her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken, bazıları ise esneklik gösteriyordu. WBE, kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.

Brüksel, okullarda akıllı telefonu yasakladı


Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Telefon#YASAK

BAKMADAN GEÇME!