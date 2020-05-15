Brüksel Havayolları uçuşlara 15 Haziran’da başlayacak

AÇIKLAMADA, uçuşların, talep ve seyahat kısıtlamalarına göre aşamalı biçimde artacağı kaydedildi. Almanya, İsviçre, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkelere seferlerin başlayacağına işaret edilen açıklamada, şirketin yolcu ve mürettebatın sağlığını korumaya yönelik çeşitli tedbirler alacağı belirtildi. Brüksel merkezli hava yolu şirketi, salgın öncesinde 48 uçakla 80’in üzerinde noktaya günlük 250 sefer düzenliyordu.