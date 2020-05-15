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Avrupa
AA / Fotoğraf: www.brusselsairlines.com
Haber Giriş: 15.05.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

Brüksel Havayolları uçuşlara 15 Haziran’da başlayacak

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Brüksel Havayolları uçuşlara 15 Haziran’da başlayacak
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Brüksel Havayolları, Kovid-19 nedeniyle 21 Mart’tan beri askıya alınan uçuşlara 15 Haziran’da yeniden başlama planı yapıldığını açıkladı.

AÇIKLAMADA, uçuşların, talep ve seyahat kısıtlamalarına göre aşamalı biçimde artacağı kaydedildi. Almanya, İsviçre, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkelere seferlerin başlayacağına işaret edilen açıklamada, şirketin yolcu ve mürettebatın sağlığını korumaya yönelik çeşitli tedbirler alacağı belirtildi. Brüksel merkezli hava yolu şirketi, salgın öncesinde 48 uçakla 80’in üzerinde noktaya günlük 250 sefer düzenliyordu.

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