Brühl’li minikler okullara camiden dualarla uğurlandı

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KÖLN bölgesinin en büyük ikinci camisi olan, 7 kubbeli IGMG Brühl Camii, bu yıl on birincisi düzenlenen dua etkinliğiyle çocukları okula dualarla gönderdi. Brühl Camii Eğitim Başkanlığı tarafından organize edilen programa 43 öğrenci, aileleri ve cami idarecileri katıldı. Özel programda çocuklar, salavatlar eşliğinde cami içine alındı. Program, cami imam-hatibi Mustafa Yanar Hoca’nın Kur’an tilaveti ve Eğitim Başkanı Hamza Aydın’ın selamlama konuşmasıyla başladı.

Bed-i Besmele programında velilere hitap eden cami dernek başkanı Mehmet Kara, “Bu yavrularımız her ne kadar sizlerin evlatları olsa da, Allah’ın sizlere emanetidir. Bu emanetlere sahip çıktığımız, onları emanet sahibinin rızasına uygun olarak yetiştirdiğimiz takdirde, bu topraklardaki istikbalimiz ve güvencemiz olacaklardır. Şu an karşımızda oturanların; yarınların idarecileri, doktorları, hakimleri, öğretmenleri, imam-hatipleri olduğunu bilerek, onlara sevgimizi ve ilgimizi gösterelim” diye konuştu. Başkan Kara, konuşmasının sonunda okula başlayan bütün çocuklara başarılar diledi. Brühl Camii Eğitim Başkanı Hamza Aydın, Bed-i Besmele etkinliğinin amacının, çocuklara okulu sevdirmek ve okulda başarılı olmaları için toplu dua etmek olduğunu ifade etti. Aydın, velilere evde çocuklarla mümkün olduğunca karma dil kullanmak yerine, ana dil Türkçeyi düzgün konuşmalarını tavsiye etti. Program, çocuklara işlerini kolaylaştıracak anahtar Besmele ve birer hediye takdimi yapılmasının ardından, toplu dua ile sona erdi.