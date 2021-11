Britanya Kraliyet Lejyonu’ndan 2. Dünya Savaşı’da mücadele eden Kıbrıslı Türk askerlere vefa!

Haberin Devamı

BRİTANYA Kraliyet Lejyonu (Royal British Legion) kuruluşunun 100. yıl dönümünde, II. Dünya Savaşı’ndaki rolü yeterince takdir edilmeyen Kıbrıslı Türklere el uzatıyor. En son yapılan bir çalışmaya göre, bu küçük adanın 200 kadar üyesi özgürlük için canlarını feda etti ve Polonya’dan İtalya ve Mısır’a kadar geniş bir coğrafyada mezarları var. Kıbrıs Alayı’nda (Cyprus Regiment) sayıları 5 bine ulaşan Kıbrıslı Türk olduğu düşünülüyor. Ayrıca hemşire olan veya Kraliyet Askeri Kadın Birliği’ne (Women’s Royal Army Corps) katılan birçok kadın var. Winston Churchill, 1943’te Kıbrıs’a yaptığı kısa ziyarette, “Libya’dan Dunkirk’e birçok yerde onurlarıyla hizmet eden Kıbrıs Alayı’nın askerleri”ne övgüde bulunmuştu.

1940’da hızlı bir şekilde kurulan Kıbrıs Alayı önce Britanyalı subaylarca yönetiliyordu. Savaş uzayınca, Kıbrıslı Türkler ve silah arkadaşları Kıbrıslı Rumlar subay ve astsubaylığa terfi ettirildi ve nihayetinde Yarbay Ömer Faik Müftüzade (OBE), (QGM), alayın Britanyalı olmayan ilk komutanı oldu. II. Dünya Savaşı ve diğer çatışmalarda Britanya’ya hizmet edenler için Kraliyet Lejyonu tarafından düzenlenen Anma Günü (Remembrance Sunday) törenlerinde, bu yıl ilk defa Kıbrıslı Türkler de Londra ve Girne’de aynı anda olmak üzere çelenkler sunacak.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Faik Müftüzade’nin oğlu Hakkı Müftüzade ile birlikte 14 Kasım Pazar günü Girne’de çelenk bırakacak. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) Başkanı Ayşe Osman ise Kuzey Londra’da, Haringey’de çelenk bırakacak. Osman ve Britanya Kıbrıs Türk toplumu Cengiz Patrick Azimkâr’ı da anacak. Baba tarafından Kıbrıs Türk kökenli olan ve Wood Green’de yaşayan Azimkâr, yakın arkadaşı Sapper Mark Quinsey ile beraber 2009’da, Kuzey İrlanda’da görev başındayken Gerçek IRA (the Real IRA) tarafından öldürülmüştü.Kıbrıslı Türklerin II. Dünya Savaşı’ndaki rolüne artan bu ilgiye karşılık, T-VINE dergisi bir dizi özel makale yayımlayacak. Bunlar arasında Yarbay Müftüzade’ye adanmış ‘The Soldier Who Never Died’ ( Hiç Ölmeyen Asker ) ve eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ’nun babası olan ve Almanya ’da savaş esiriyken ölen İzzet Dervish gibi, Ergazi köyünden gönüllü askerlerle ilgili bir makale de var.