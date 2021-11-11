Britanya Kraliyet Lejyonu’ndan 2. Dünya Savaşı’da mücadele eden Kıbrıslı Türk askerlere vefa!

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BRİTANYA Kraliyet Lejyonu (Royal British Legion) kuruluşunun 100. yıl dönümünde, II. Dünya Savaşı’ndaki rolü yeterince takdir edilmeyen Kıbrıslı Türklere el uzatıyor. En son yapılan bir çalışmaya göre, bu küçük adanın 200 kadar üyesi özgürlük için canlarını feda etti ve Polonya’dan İtalya ve Mısır’a kadar geniş bir coğrafyada mezarları var. Kıbrıs Alayı’nda (Cyprus Regiment) sayıları 5 bine ulaşan Kıbrıslı Türk olduğu düşünülüyor. Ayrıca hemşire olan veya Kraliyet Askeri Kadın Birliği’ne (Women’s Royal Army Corps) katılan birçok kadın var. Winston Churchill, 1943’te Kıbrıs’a yaptığı kısa ziyarette, “Libya’dan Dunkirk’e birçok yerde onurlarıyla hizmet eden Kıbrıs Alayı’nın askerleri”ne övgüde bulunmuştu.