Britanya Alevi Festivali başladı

Haberin Devamı

SİVİL toplum örgütü temsilcilerinin, siyasetçilerin ve çok sayıda iş insanının katıldığı resepsiyonda festival hakkında bilgiler verildi. Avrupa’nın en büyük Alevi festivalleri arasında yer alan Britanya Alevi Festivali, 15-16 Haziran’da Britanya Alevi Federasyonu (BAF) yerleşkesindeki açık hava buluşmasıyla tamamlanacak. Festivale katkı sunan herkese teşekkür eden İAKM- Cemevi Başkanı İbrahim Has, “Festivalimiz ana yurdumuzda binlerce yıldır var olan değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için iyi bir vesiledir” dedi. Has, bütün dünyada savaşlardan etkilenen toplumların yaşadıklarına değinerek, “Festivalimiz, Gazze’de İsrail’in barbarca soykırımına uğrayan Filistin halkına umut olsun” ifadelerini kullandı.



Haberin Devamı

SÜRPRİZ SANATÇILAR OLACAK

BAF Eş Başkanı Dilek İncedal ise “Farklı kültürlerin, dillerin, inançların ve kimliklerin bir arada, eşit haklarla, barış içinde yaşama kültürünü inşa etmeye kararlıyız” dedi. Festivalin paneller, sanatsal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla tüm dünyada yaşanan sorunlara değineceğini kaydeden İncedal, “Baskılar, eşitsizlikler, sömürü, doğa tahribatı ve adaletsizlikleri sorgulayacağız” dedi. 15-16 Haziran tarihlerindeki festival buluşmasında bağlama virtüözü Erdal Erzincan, sanatçılar Bodan, Yılmaz Çelik, Niyazi Koyuncu, Hozan Beşir, İcra Heyeti Grubu, Mehmet-Selin Tek, Olcay Bayır ve Gülseven Medar sahne alacak. Sürpriz sanatçıların da yer alacağı festivalde deyişler eşliğinde semah dönülecek. Festival alanında yöresel yemekler de yer alacak.

