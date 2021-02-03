Britanya Alevi Federasyonu yerleşkesi test merkezi oldu

İNGİLTERE Ulusal Sağlık Servisi (NHS), BAF ve Enfield Belediyesi’nin ortak çalıştığı merkezde ilk iki günde 300 kişiye test yapıldı. Yeni test merkezinin en az 3 ay hizmet vermesi bekleniyor. Konuyla ilgili BAF’tan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Koronavirüsle mücadelenin halen yoğun olarak devam ettiği bugünlerde Britanya Alevi Federasyonu olarak ilime ve sağlık emekçilerine kapılarımızı açarak yardımcı oluyoruz. Herkesin bildiği gibi henüz net olarak bilinmeyen bu salgın hastalık çok canımızı aramızdan aldı. Birçok insan hâlâ yaşam mücadelesi veriyor. Tek bir can dahi kaybetmemek için önlemler alınması gerekiyor. Bu nedenle test yaptırmak en yakınlarınızı yaşatmak anlamına geliyor. Daha fazla ve hızlı test yaptırma imkânı sağlamak için kurumumuzun kapılarını ‘Covid Test Merkezi’ olarak hizmete açtık.”