Britanya Alevi Federasyonu yerleşkesi test merkezi oldu
Londra’da artan koronavirüs vakalarıyla başa çıkma kapsamında, özellikle virüsün takibi ve yaygınlaşmasını önlemek amacıyla yerel yönetimler aracılığıyla oluşturulan lokal test merkezleri artırılıyor. Daha fazla ve hızlı test imkânı sağlanması için yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulu olan Britanya Alevi Federasyonu (BAF) yerleşkesi, Covid-19 test merkezi olarak hizmet vermeye başladı.
İNGİLTERE Ulusal Sağlık Servisi (NHS), BAF ve Enfield Belediyesi’nin ortak çalıştığı merkezde ilk iki günde 300 kişiye test yapıldı. Yeni test merkezinin en az 3 ay hizmet vermesi bekleniyor. Konuyla ilgili BAF’tan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Koronavirüsle mücadelenin halen yoğun olarak devam ettiği bugünlerde Britanya Alevi Federasyonu olarak ilime ve sağlık emekçilerine kapılarımızı açarak yardımcı oluyoruz. Herkesin bildiği gibi henüz net olarak bilinmeyen bu salgın hastalık çok canımızı aramızdan aldı. Birçok insan hâlâ yaşam mücadelesi veriyor. Tek bir can dahi kaybetmemek için önlemler alınması gerekiyor. Bu nedenle test yaptırmak en yakınlarınızı yaşatmak anlamına geliyor. Daha fazla ve hızlı test yaptırma imkânı sağlamak için kurumumuzun kapılarını ‘Covid Test Merkezi’ olarak hizmete açtık.”
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