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Avrupa
Haber Giriş: 07.07.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi

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Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldo Nazario, Formentera'da ailesiyle birlikte tatil yaparken görüntülendi. La Liga ekibi Real Valladoid'in sahibi olan Brezilyalı efsanenin aşırı kilolu hali dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran ve birçok futbolcunun idolü olan Brezilya'nın efsane golcüsü Ronaldo Nazario ailesiyle birlikte tatiline devam ediyor. Eşi Celina Locks ve çocuklarıyla birlikte Formentera'da tatil yaparken görüntülenen Ronaldo'nun kilo hali hayrete düşürdü.

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldonun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi
İspanyol adasında bir süredir tatilini geçiren Ronaldo, 30 yaşındaki sevgilisi Celina Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridinde bir yatta eğlenirken görüntülendi. Fenomen Ronaldo'nun aşırı kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldonun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Efsane futbolcu Ronaldo, İspanya La Liga'da mücadele eden Real Valladolid'in çoğunluk hissesini almış ve kulüp başkanlığına başlamıştı.
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldonun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldonun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldonun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldonun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi

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