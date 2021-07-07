Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bir döneme damga vuran ve birçok futbolcunun idolü olan Brezilya'nın efsane golcüsü Ronaldo Nazario ailesiyle birlikte tatiline devam ediyor. Eşi Celina Locks ve çocuklarıyla birlikte Formentera'da tatil yaparken görüntülenen Ronaldo'nun kilo hali hayrete düşürdü. İspanyol adasında bir süredir tatilini geçiren Ronaldo, 30 yaşındaki sevgilisi Celina Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridinde bir yatta eğlenirken görüntülendi. Fenomen Ronaldo'nun aşırı kilolu hali dikkatlerden kaçmadı. Efsane futbolcu Ronaldo, İspanya La Liga'da mücadele eden Real Valladolid'in çoğunluk hissesini almış ve kulüp başkanlığına başlamıştı.





