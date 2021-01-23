Brezilya’daki Kovid-19’un yeni türüne Hessen’de rastlandı

HESSEN eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, Kovid-19’un yeni türünün Brezilya’dan gelen bir kişide saptandığı ve bunun Almanya’da kayda geçen ilk vaka olduğu kaydedildi. Söz konusu kişinin ülkeye girişinde yapılan testinin pozitif çıktığı ancak semptom göstermediği ifade edilen açıklamada, Berlin’deki Robert Koch Enstitüsü’nün vakayla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.