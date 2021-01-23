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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.01.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Brezilya’daki Kovid-19’un yeni türüne Hessen’de rastlandı

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Brezilya’daki Kovid-19’un yeni türüne Hessen’de rastlandı
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Brezilya’da tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne Almanya’da da rastlandığı bildirildi.

HESSEN eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, Kovid-19’un yeni türünün Brezilya’dan gelen bir kişide saptandığı ve bunun Almanya’da kayda geçen ilk vaka olduğu kaydedildi. Söz konusu kişinin ülkeye girişinde yapılan testinin pozitif çıktığı ancak semptom göstermediği ifade edilen açıklamada, Berlin’deki Robert Koch Enstitüsü’nün vakayla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.

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