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Avrupa
Haber Giriş: 19.02.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Brezilya'da VAR teknolojisi bozuldu, ortalık karıştı

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Brezilya'da VAR teknolojisi bozuldu, ortalık karıştı
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Internacional ile Vasco da Gama arasında oynanan maçta, VAR cihazının bozulması nedeniyle ofsayt çizgisi çekilemedi. Hakem golü geçerli sayarken, Vasco da Gama maçın tekrar edilmesini istedi.

Futbolda VAR kullanımına ilişkin skandallara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Brezilya 1. Liginde Internacional’in Vasco da Gama’yı 2-0 yendiği maçta, VAR cihazı bozulduğu için pozisyon incelemesi yapılamadı ve ofsayttan atılan gol geçerli sayıldı.

Brezilyada VAR teknolojisi bozuldu, ortalık karıştı
TEKRAR BAŞVURUSU YAPILDI
Kümede kalma mücadelesi veren Vasco da Gama, çok kritik bir mağlubiyet alırken, federasyona maçın tekrar edilmesi için başvuruda bulundu.

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