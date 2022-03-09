Breslauer Meydanı’na çadırlar kuruldu

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KÖLN ana tren garı önünde gönüllü çalışanlardan Olija, Hürriyet gazetesine şunları söyledi: “Buradaki çalışanların tamamı gönüllü yardım eden insanlar. Alman Demiryolları (DB) buraya ilk gelen mültecilere yardım amaçlı çadır kurdu, çay ve kahve ikramında bulundu. Kaeltebus yardım derneği sıcak çorba dağıtıyor. Gönüllü vatandaşlar buraya bağışlarını getiriyor. Burada ilk gelen mültecilere bilgilendirme yapıyoruz. Onlara buraya geldikten sonraki süreci, ileride hangi konutlara yerleştirileceklerini bildiriyoruz. Çadırların birini çocuklar için oyun alanı oluşturduk, yine ihtiyacı olanlara ilk yardım ve tedavilerini de çadırlarda yapıyoruz. Köln’e bugüne kadar yaklaşık 200 mülteci geldi.”

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Gönüllü yardım görevlisi Olija