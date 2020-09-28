Bremen’in Recep Abisi bugün toprağa verildi

RECEP Seplin’in cenaze namazı bugün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Mevlana Camisi’nde mezarlığın kapanış saati dikkate alınarak öğle namazından önce kılındı. Cenaze namazını Mevlana Camisi’nin din görevlisi Nazım Aktaş kıldırdı. Koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan önlemler gereği cami içinde kılınan cenaze namazında kısıtlı sayıda kişinin saf tutmasına izin verildi. Cemaatin büyük bölümü ise sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cami dışında beklemek zorunda kaldı. Cenaze namazından ardından Seplin’in cenazesi toprağa verilmek üzere Bremen’deki Osterholz Müslüman Mezarlığı’na götürüldü. Buradaki törene Seplin’in çocukları, akrabaları, gazeteci meslektaşları, arkadaşları, Bremen Sosyal Demokratlar Derneği, Bremen CHP Birliği ve Bremen İşadamları Derneği’nin çok sayıda üyesi katıldı.





ÖMRÜNÜN 50 YILINI BREMEN’DE GEÇİRDİ

Seplin, bir süreden beri kaldığı yaşlılar yurdunda geçen perşembe günü rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede bir gün tedavi gören Seplin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 86 yaşında yaşamını yitirmişti. Seplin, 50 yıldan fazla yaşadığı Bremen’de siyasi, sendikal, sosyal, spor ve sanatsal faaliyetlere önemli katkılarda bulunmuştu. Hayatının son dönemine kadar aktif olmayı sürdüren Seplin, Bremen Türk toplumu tarafından ‘Recep Abi’ olarak bilinirdi.