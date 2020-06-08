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Avrupa
Haber Giriş: 08.06.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Bremen'in lig umudu yavaş yavaş sönüyor!

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Bremen'in lig umudu yavaş yavaş sönüyor!
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Bundesliga'nın 30. haftasında Werder Bremen ile Wolfsburg, Weserstadion'da karşı karşıya geldi. Wolfsburg mücadeleyi 1-0 mağlup etti.Karşılaşmada Wolfsburg'a 3 puanı getiren gol, 82. dakikada Wout Weghorst'un kafa vuruşuyla geldi.

Werder Bremen'de emekli milli futbolcumuz Nuri Şahin, kalça sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bir diğer milli oyuncumuz Ömer Toprak da; baldır sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Werder Bremen, en yakın rakibi Düsseldorf'un da puan kaybettiği haftada büyük bir fırsat yakaladı ancak maçı kaybeden Bremen ekibi üst üste 2. kez yenilgisini alarak kümede kalma umutlarını biraz daha tüketti.

Bu sonuçla beraber Werder Bremen, 25 puanla 17. sırada yer aldı. Maçı kazanan Wolfsburg ise; puanını 45'e yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Bundesliga'nın 31. haftasında Werder Bremen, ligin son sırasındaki Paderborn'a konuk olacak. Wolfsburg ise aynı haftada; Freiburg'u sahasında konuk edecek.

Bremenin lig umudu yavaş yavaş sönüyor
GEORGE FLOYD İÇİN SAYGI DURUŞU

Maç öncesinde Amerika'da polis cinayetine kurban giden George Floyd unutulmadı. Takımlar ısınma sırasında diz çökerek yaşanan olayları protesto etti.

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