Bremen'in lig umudu yavaş yavaş sönüyor!

Werder Bremen'de emekli milli futbolcumuz Nuri Şahin, kalça sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bir diğer milli oyuncumuz Ömer Toprak da; baldır sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Werder Bremen, en yakın rakibi Düsseldorf'un da puan kaybettiği haftada büyük bir fırsat yakaladı ancak maçı kaybeden Bremen ekibi üst üste 2. kez yenilgisini alarak kümede kalma umutlarını biraz daha tüketti.

Bu sonuçla beraber Werder Bremen, 25 puanla 17. sırada yer aldı. Maçı kazanan Wolfsburg ise; puanını 45'e yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Bundesliga'nın 31. haftasında Werder Bremen, ligin son sırasındaki Paderborn'a konuk olacak. Wolfsburg ise aynı haftada; Freiburg'u sahasında konuk edecek. GEORGE FLOYD İÇİN SAYGI DURUŞU

Maç öncesinde Amerika'da polis cinayetine kurban giden George Floyd unutulmadı. Takımlar ısınma sırasında diz çökerek yaşanan olayları protesto etti.