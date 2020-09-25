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BERLİN
Haber Giriş: 25.09.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Bremen, ‘Recep Abi’sini kaybetti

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Bremen, ‘Recep Abi’sini kaybetti
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40 yılı aşkın süre Hürriyet gazetesinde muhabirlik ve temsilcilik yapan, Bremen ve çevresinde yaşayan Türklerin ‘Recep Abi’si gazeteci Recep Seplin (86) hayatını kaybetti.

ALMANYA’ya iş gücü anlaşması çerçevesinde elektrik teknisyeni olarak gelen ve Bremen kentine yerleşen Seplin, 15 Nisan 1934’te İzmir’de doğdu. Futbola büyük tutkuyla bağlı olan Seplin, Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay’la da futbol oynadı. Bremen’e yerleştikten sonra da futboldan kopmayan Seplin, Bremen Yurtspor’un kurucuları arasında yer aldı, başkanlık ve antrenörlük yaptı. Çalıştığı elektrik fabrikasının yanı sıra Bremen ve çevresindeki olayları, 40 yılı aşkın süre çalıştığı Hürriyet gazetesi için yazan Recep Seplin, elinde fotoğraf makinesi ve not defteriyle her zaman Türklerin sorunlarını denledi. Siyasetle de yakından ilgilenen Seplin, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Bremen Teşkilatı’na üye olan ilk Türklerdendi. Seplin, metal sendikası IG Metall’in de üyesiydi. Çok önemsediği iki kurumun üyeliğinden de ölene kadar çıkmadı.
İki evlilik yapan Seplin’in İzmir’de yaptığı ilk evlilikten üç oğlu, Bremen’de ikinci evliliğinden ise biri kız iki çocuğu oldu. Seplin’in cenazesi 28 Eylül Pazartesi Bremen’deki DİTİB Mevlana Cami’nde kılınacak öğle namazından sonra kendisine ikinci yurt edindiği Bremen’de toprağa verilecek.

 

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